Quieren conocer la influencia sobre la población

El estado del río a su paso por Caldas es una de las principales preocupaciones de los vecinos, que conviven con episodios constantes de contaminación por cianobacterias, algas tóxicas potencialmente peligrosas para la salud, según ha reconocido la propia Consellería de Sanidade.

Por ello, exigirán a la Xunta que realice un estudio clínico de las posibles influencias sobre la población de los concellos bañados por el Umia.

Y es que consideran de que a pesar de existir un riesgo algo, la Xunta "non toma conciencia" de estos problemas, "nin cumpre co mantemento mínimo esixible do río, nin toma medidas para evitar que se produzan altas concentracións de cianobacterias".