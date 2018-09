Queremos Galego retoma o obradoiro de teatro en galego impartido por Zé Paredes

A Asociación Queremos Galego Marín retoma este mes de outubro o seu club de lectura de textos teatrais en galego. Este obradoiro, impartido polo dramaturgo e director de teatro Zé Paredes, pretende achegar unha visión ampla da dramaturxia occidental mediante a lectura e a revisión cultural e crítica de obras teatrais de distintas épocas e estilos, así como facer fincapé na importancia do teatro como elemento motivador do ánimo do pobo nas súas reivindicacións e inquedanzas. Outro dos obxectivos da actividade é poñer en valor o uso oral do idioma. Mediante a lectura en voz alta e a corrección fonética, refórzase a competencia oral, o que contribúe tamén a unha maior seguridade á hora de expresarse en galego e á eliminación de prexuízos lingüísticos.

Como no anterior curso o club de lectura dividirase en dous grupos. Un grupo xuvenil dirixido a mozas e mozos de entre 15 e 18 anos e un grupo para adultos.

As sesións do grupo xuvenil serán todos os sábados de 11.00 a 12.30, e as persoas adultas os domingos de 18.00 a 19.30 horas.