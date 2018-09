El PP califica de "fracaso estrepitoso" la planificación turística de la Diputación

El grupo provincial del PP acaba de solicitar a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, la convocatoria con urgencia de uan reunión del sector y los alcaldes para analizar lo que califican como "fracaso estrepitoso" de la planificación turística dependiente del ente provincial. Así, presentará en el pleno de mañana una moción en este mismo sentido.

El portavoz del PP, Ángel Moldes, señaló que "es el peor año de la historia de la Diputación de Pontevedra en cuanto a la gestión y planificación de los aspectos turísticos en onde tiene competencias, haciendo que ayuntamientos como O Grove, Sanxenxo, A Illa, A Guarda, A Estrada o Baiona no contasen con el necesario refuerzo de personal para las oficinas de turismo".

Dice que aquellos aspectos en los que tiene competencias "falló en todo" con oficinas "que a día de hoy no se pudieron abrir, en otras tuvieorn que hcaer los alcalde de motu propio un esfuerzo dedicando personal para poder atenderlas en condiciones, con el perjuicio económico y sobrecarga de personal para esos concellos para intentar cubrir las horas necesarias que necesita ese servicio". Asegura que "alguno todavía sigue esperando a que la Diputación le envíe el personal necesario".

Moldes achaca este "fracaso organizativo" a un problema de "injerencias" de la propia presidenta. "Esto todo se produce por una nueva intromisión de la presidenta", dado que "antes funcionaba bien, porque eran los propios alcaldes y los concellos los que hacían la convocatoria para coger ese personal de refuerzo pero este año se apostó por un modelo que decían que iba a ser impresionante" y sin embargo afirma que "no fueron capaces de cubrir esa convocatoria" sin que sepan la razón. "No sabemos si fue porque no eran atractivos ni los sueldos ni los horarios", se pregunta Moldes.