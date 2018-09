La PO-264 "no es una prioridad porque no es un tramo de concentración de accidentes"

La Xunta no tiene entre sus prioridades actuar en la PO-264 en Pontesampaio "porque no es un tramo de concentración de accidentes y no están documentados riesgos ni siniestros". Así lo aseguró ayer Jacobo Moreira, que descartaba aplicar las medidas propuestas por la Policía Local. Aunque se acordó "hacer un estudio", el Concello ya dispone de un documento técnico que aconseja una limitación de velocidad, eliminar obstáculos y crear más áreas de aparcamiento. La limitación sería de 30 kilómetros por hora en el ámbito de influencia del Camiño Portugués, el centro de salud y el propio núcleo urbano.

También se plantea convertir en "lombos" los pasos de peatones existentes y crear otros ante el centro de salud, el puente medieval, el acceso a A Canicouva y otros puntos, así como crear plataformas elevadas en los cruces hacia O Rañadoiro y Acevedo.