Casi 700 camioneros perdieron su carné en los últimos ocho años en Pontevedra

La evolución de la siniestralidad en las carreteras de la provincia de Pontevedra mejoró en los últimos años en distintos ámbitos, también en lo que respecta a aquellos vehículos que, por sus características, pueden causar un mayor número de víctimas en caso de accidente. Se trata de los camiones o los vehículos de transporte de pasajeros, como los autobuses. Una respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado socialista Guillermo Meijón revela que la evolución de la siniestralidad en los últimos años en la provincia entre estos vehículos ha mejorado, dado que, por ejemplo, en el último año no se han producido víctimas mortales en accidentes con un autobús o un vehículo de gran tonelaje (más de 3.500 kilos de carga y articulados) en la provincia. No obstante, estos datos indican que no siempre fue así.

También mejoran sensiblemente los datos respecto a las infracciones cometidas por estos conductores, sobre todo las más graves, puesto que en la actualidad pierden el carné de conducir un 60% menos de conductores de vehículos pesados. Si en 2011 eran un total de 150 conductores los que se quedaban sin permiso de conducir por pérdida de puntos (a los que habría que sumar tres por orden judicial), en 2017 este número fue de 61 (ninguno por la vía penal) y en lo que llevamos de 2018 la cifra asciende a 16. En los últimos ocho años, un total de 652 conductores de camiones se quedaron sin carné en la provincia de Pontevedra.

Otro dato curioso es el de conductores de vehículos de viajeros. La evolución es muy similar a la anterior. En estos últimos ocho años un total de 205 conductores de autobús pedieron su licencia por agotar sus puntos (17 más por orden judicial) pero es reseñable que mientras que en 2011 se alcanzaba la cifra más alta (un total de 54 retiradas de licencias) en 2017 está cifra bajó a los 19 y en lo que va de año son solo cuatro (ninguna decretada por el juzgado).

Especialmente delicada es la labor de los conductores de autobuses de transporte escolar. Según estos datos, en el periodo 2011-2018 perdieron el carné 43 chóferes de autobús (16 más por orden del juzgado). De los 14 de 2011 se pasó a los 5 del pasado ejercicio.

Por último, 154 conductores infractores tenían también licencia para transporte de mercancías peligrosas.

¿Y cuál es el impacto de este tipo de vehículos en la siniestralidad vial que se registra en la provincia? Pues bastante elevado aunque este descenso de la infracciones va en sintonía también con una caída de la lesividad en los accidentes en los que se ven implicados. Los camiones de más de 3.500 kilos se vieron implicados en los últimos ocho años en 571 accidentes con víctimas, que dejaron 22 víctimas mortales en las carreteras pontevedresas. Sin embargo, los últimos datos también indican que en el último año no se produjo ningún muerto, mientras por ejemplo en 2012 fueron 6, en 2013 un total de 3 y en 2014 hubo 4 personas que perdieron la vida.

La mortalidad es mayor entre los camiones de menos de 3.500 kilos y las furgonetas. Un total de 37 fallecidos dejan los accidentes en los que se vieron implicados este tipo de vehículos. En 2011 se produjeron 5 fallecimientos y el año pasado dos, siendo un año realmente trágico el 2012 con un total de 12 vidas perdidas sobre el asfalto.