Portocelo presenta o libro "Onde estarán as fermosas roseiras?"

O Club de Opinión Portocelo retoma a súa actividade coas Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín adicadas nesta ocasión á presentación o autor do libro "Onde estarán as fermosas roseiras?", legado do poeta, escritor e compositor marinense Manuel Cambeiro Suárez (1920-1999). O acto terá lugar mañá día 14 as 20.00 horas na Biblioteca Pública Municipal con un programa consistente en un recital poético.