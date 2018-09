En Marea insta a Xunta y Concello a dejar de apoyar la tauromaquia

En Marea pide a la Xunta de Galicia que ponga fin a cualquier tipo de respaldo a las corridas de toros y que prohíba la entrada de menores de edad en los espectáculos taurinos. Los parlamentarios Marcos Cal y Julia Torregrosa se trasladaron este jueves hasta Pontevedra para reclamar "una postura valiente y clara" de la administración gallega contra las corridas de toros.

Julia Torregrosa apuntó hacia el Concello de Pontevedra para reclamar el fin del convenio vigente. "No tiene ningún sentido que por una parte las administraciones se muestren contrarias a las actuaciones violentas contra los animales y por otra mantengan un convenio de unos 35.000 euros que permite a la ciudad mantener este espectáculo taurino y que ayuda además con los ingresos de la Feria Franca y publicidad. Hay espacios como Campolongo, Montero Ríos, o el parque de la Illa de las Esculturas en los que la ciudad podría encontrar otros espacios para esas actividades de la Feria Franca", indica la parlamentaria.

Los representantes de En Marea criticaron también la presencia del vicepresidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, en la última feria taurina celebrada en Pontevedra. Y reclamaron que el ejecutivo gallego acabe de inmediato con cualquier forma de apoyo implícito a los espectáculos basados en la tortura y en la violencia contra los animales.

Los diputados de En Marea estuvieron acompañados por el portavoz de Galicia Mellor sen Touradas, Rubén Pérez, quien criticó el hecho de que en Pontevedra se permita la asistencia de menores de edad a las corridas de toros. Cal y Torregrosa hicieron suyas las reclamaciones del portavoz del colectivo animalista, quien recordó que la entrada de niños en las plazas de toros es contraria a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha prohibido la asistencia de menores, como espectadores o participantes, en este tipo de eventos, para alejarlos de la violencia.

Así, En Marea ve necesario que la Xunta actualice el marco normativo y extienda la prohibición de acceso, actualmente limitada a los menores de 12 años, hasta los 18. Una iniciativa que ya han adoptado otras comunidades autónomas, como la balear.

"Este año vimos que hubo un día menos de corridas y cada año viene menos gente, lo que indica que hay una sociedad que cada vez tolera menos este tipo de espectáculos. Sin embargo vemos una Xunta que año tras año sigue respaldándoos", indica Marcos Cal, quien crítico la "actitud alegre y orgullosa" que el vicepresidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, exhibió recientemente en el palco de representantes públicos de la plaza de Pontevedra.

El diputado recordó el intento de En Marea de incluir en la Ley de Defensa Animal la prohibición explícita de la tauromaquia. "Entendemos que no puede ser legal ningún tipo de espectáculo en el que exista tortura y maltrato. Lamentablemente, no conseguimos que nuestras enmiendas salieran adelante y se sigue permitiendo este tipo de espectáculos. Pero resulta intolerable que la Xunta dé respaldo y trate de avivar un espectáculo basado en la tortura y que además está cayendo en la decadencia y forma parte del pasado", indicó Cal.

En este contexto, En Marea pedirá explicaciones al gobierno gallego sobre la presencia de cargos del gobierno gallego en la plaza de toros de Pontevedra. "Queremos saber qué invitaciones está teniendo la Xunta de Galicia o si estas asistencias están teniendo algún coste para el erario público. Le vamos a preguntar si considera positivo que la Xunta respalde unos espectáculos que no cuentan con el apoyo de los gallegos y gallegas, así como por la entrada de menores de edad a la plaza", anunció Marcos Cal, que asegura que "si no hay algún tipo de rectificación por parte del gobierno gallego, En Marea pedirá que se prohíba la entrada de menores en las plazas y que la Xunta se comprometa a no dar respaldo con su presencia en este tipo de actos".

El parlamentario de En Marea se mostró crítico con las prioridades de los miembros del gobierno de Feijóo. "En Pontevedra estamos muy acostumbrados a ver al señor Rueda asistiendo a las corridas de toros pero no lo vemos apoyando a los pensionistas o en las concentraciones contra las violencias machistas".