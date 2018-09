Maleza, pintadas y vandalismo afean las esculturas de la ciudad

La estatua de Valle Inclán en la plaza de Méndez Núñez hace meses que carece de su bastón, los monumentos de la Constitución en Campolongo, o al Soldado, en la Alameda, muestran pintadas y el dedicado a los Héroes de Pontesampaio, en la plaza de España no se limpia desde hace tiempo.

Son algunos ejemplos del mal estado de muchas de las esculturas del casco urbano, una denuncia de la que se hace eco el PSOE local, que reclama mayor atención a estas piezas.

"Las esculturas de la ciudad son una parte importante de nuestro patrimonio y muchas de ellas están absolutamente abandonadas", indica el portavoz municipal socialista Agustín Fernández, tras presentar una solicitud para que el Concello se ocupe de adecentar y estos elementos

Los socialistas consideran "muy lastimosa la imagen que se le da la a los turistas de una ciudad que no cuida de su patrimonio y no solo hacia los turistas, sino también de cara a los vecinos".

Explica que "los turistas que aparcan en la zona de la Alameda o en las cercanías de San Roque inician su recorrido por la ciudad viendo una pintada en la escultura de homenaje al soldado; cuando llegan a la plaza de España, contemplan como la maleza se ha instalado en la estatua de los Héroes de Pontesampaio. Al entrar en el casco viejo, advierten que a Valle Inclán le falta la otra mano. Y cuando llegan al mercado ven como faltan las gallinas del conjunto escultórico".

Pero el abandono no se centra solo en ese recorrido. Los socialistas denuncian el estado de la escultura de la Plaza da Liberdade, que hace ya tiempo que fue manchada con pintura roja, el mismo color con que fue atacada la escultura de la Plaza da Constitución, "que lleva años con un aspecto lamentable".

El Fiel Contraste, detrás de la Casa Consistorial también fue objeto de actos vandálicos, así como otras estatuas urbanas y el PSOE insiste en que "el mantenimiento adecuado de nuestras esculturas no es solo una cuestión de atracción turística, sino de respeto por nuestro patrimonio".