Jaime Olmedo: "En ocho años invertimos más de dos millones en las instalaciones"

Jaime Olmedo ha estado al frente del Liceo Casino en los últimos ocho años. El programa de su nueva candidatura se centra en concluir el trabajo iniciado en la institución, tanto a nivel de infraestructuras como de actividades para sus socios.

-Ocho años en la presidencia del Liceo Casino...

-Sí. Son ya ocho años que empezamos en equipo.

-¿Es el mismo el que se presenta en esta ocasión?

-Prácticamente sí, se mantiene. Sobre todo es importante que son personas de distintas profesiones: arquitectura, abogacía, la banca, la justicia, la prensa... Esto da un abanico de posibilidades mucho más grande para poder afrontar los retos diarios del Liceo Casino. Somos nueve personas, cabría la opción de incorporar a una décima.

-¿Han sido años duros?

-Cuando nos pusimos al frente ya había comenzado la crisis económica. Una de las cosas de las que estamos orgullosos es de haberla sorteado y poder presentar un Casino del que los socios también están orgullosos.

-En estos ocho años no se presentó ninguna otra candidatura. ¿Cuál cree que es el motivo de que ahora haya surgido una?

-Es bueno que los socios de vez en cuando tomen la iniciativa de presentar iniciativas porque en la vida lo más importante es la competencia. Es necesario que aunque tú hagas algo haya otras personas que tengan la posibilidad de controlar.

-¿Se siente cansado tras ocho años?

-La presidencia requiere mucha responsabilidad, tiempo y esfuerzo. Sobre todo, ilusión. Si perdemos la ilusión, no trabajamos. La ilusión tiene que estar puesta siempre en el interés del Liceo Casino. La tenemos, tanto yo como el equipo, y reforzada, porque queremos culminar este proyecto.

-¿Qué destacaría de ese trabajo?

-En ocho años hemos invertido dos millones doscientos mil euros en obras como la remodelación de todo el parque de A Caeira. Es mucho dinero teniendo en cuenta que nuestro presupuesto es de un millón doscientos cincuenta mil euros anuales.

-¿Qué objetivos se marcan ahora?

-En materia de obras, actualizar y modernizar la sede social, en el casco viejo. Es un sótano y cuatro plantas altas y es necesario darle una vuelta. Hay que poner un nuevo ascensor, por ejemplo. En el sótano hay que instalar los almacenes y dos salas multiusos. En la tercera planta está previsto habilitar una sala de estudio cerrada e insonorizada. En la cuarta planta nos gustaría que hubiese una sala polivalente pero para alojar, básicamente, a los jugadores de bridge. También, en esa misma planta, una sala de billar y una de juegos de mesa. Sería también insonorizada para que las actividades en el salón noble no interfieran con las partidas. Lo que queremos es buscar usos compatibles, entre los que estaría incluido también un comedor. Es un edificio antiguo que fue remodelado en el año 1980, cuando el incendio, pero ahora ya empiezan a fallar cosas. Estaba diseñado para bailes básicamente, pero ahora el socio demanda mucho más: deporte, cultura...

-¿Cuántos socios tiene el Liceo Casino?

-Entre socios de número y de honor, unos 2.200.

-¿Les gustaría aumentar este número?

-Tenemos muchos socios que por razones de trabajo o estudio están fuera. Nos gustaría que fuesen socios activos. Con el número que tenemos cubrimos los servicios que prestamos, pero no nos cerramos.

-¿Está satisfecho con la percepción de los pontevedreses del Casino?

-Creo que el Casino está bien valorado como sociedad. Prueba de ello es que ya es mayorcita, creada en el 1855. Se ha convertido en una sociedad necesaria en Pontevedra.

-Uno de los actos que buena parte de la ciudadanía no acaba de entender es el de la "Puesta de Largo" de las jóvenes en verano. ¿Cómo la defiende?

-Es algo voluntario, así que quien no quiera ir no va. Una cosa es que una sociedad esté en los tiempos modernos y otra es mantener la tradición. Una cosa no quita la otra. No hay ningún mal en mantener esta tradición. Puede no gustar, y lo entiendo, pero es una tradición que se mantiene y su sentido ha cambiado. Más de 4.000 personas han ido al baile de este verano.