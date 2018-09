Los exámenes continúan con las materias optativas

"Eu lin por vez primeira Memorias dun neno labrego cando cheguei a Vigo en setembro de 1973 para dar aulas no Instituto Castelao (chamado daquela do Calvario, pois aínda non propuxera mudarlle o nome). Aprendía galego nas clases de Francisco Carballo, no xermolo da Asociación de Veciños do Calvario, clandestina, como case todo o que era interesante daquela". Así comienza uno de los textos con los que el alumnado se enfrentó ayer los primeros exámenes de la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Se trata de un párrafo de un discurso de Marilar Aleixandre en la Real Academia Galega, que junto a otro extracto de "O clube da calceta", novela de María Raimóndez, conformaban las opciones a elegir por los estudiantes en la prueba de Lingua e Literatura Galega II.

Un total de 227 alumnos de los institutos de Secundaria de Pontevedra y comarca se examinan en el campus pontevedrés de A Xunqueira (así como en el colegio Santiago Apóstol de la ONCE para los chavales con necesidades especiales) desde ayer y hasta mañana viernes.

Prensa

En la primera jornada de las pruebas tuvieron que hacer frente también a los exámenes de materias comunes como Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera II. En la primera prueba pudieron elegir el comentario de dos artículos de prensa, uno de José Torreblanca que trataba de la situación de las personas jóvenes y mayores en la sociedad actual, y otro de Olga Merino sobre la deshumanización y la tecnología.

En el apartado teórico de esta prueba también se enfrentaron a preguntas sobre "La verdad sobre el caso Savolta" y La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Hernández,Blas de Otero, Gil de Biedma, en una de las opciones; frente a cuestiones sobre el Romancero Gitano de Lorca, o La novela de la generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín, en el examen alternativo.

En la prueba de Historia de España, también desarrollada en la primera jornada de esta convocatoria extraordinaria, los candidatos a estudiante universitario afrontaron preguntas sobre la industrialización en el siglo XXI y el desarrollo del ferrocarril, o la crisis de 1917 y sus consecuencias.

En esta convocatoria de la nueva selectividad, todavía hay plazas en algunas titulaciones abiertas a la matrícula.

Según ha indicado la Comisión Interuniversitaria de Galicia, se mantienen, entre otras, el Grado de Ingeniería Agraria y el de Turismo, en el Campus de Ourense; el Grado en Comercio y los de Educación Infantil y Primaria, en el Campus de Vigo (UVigo).