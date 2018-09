Adiós a la facturación mínima; se cobrará el consumo real

Tras la firma del contrato con Viaqua todavía restarán diversos trámites por cumplir para que esta adjudicación tenga repercusión concreta sobre los abonados. González Carballo evitó ayer dar datos sobre precios y recibos y retrasó esa información a una futura modificación de la ordenanza fiscal de este servicio que regula sus tasas.

En anteriores ocasiones el edil sí decía que el recibo que pagan cada dos meses los abonados "no experimentará variación alguna", ni al alza ni a la baja, con un precio ofrecido de 1,38 euros por metro cúbico, aunque sí habrá un cambio sustancial: desaparecerá la actual facturación mínima y se cobrará el consumo real. Se trata de suprimir la cuota fija de 15 metros cúbicos (algo más de cuatro euros para los domicilios) que se incluye en todos los recibos se gasten o no. De este modo, aquellos abonados que estén por debajo de ese consumo podrían ver aminorado su recibo. Sin embargo todavía no hay un calendario preciso para poner en marcha esta novedad.

El gobierno local anunció en su día la incorporación al contrato de diversas prestaciones que hasta ahora no eran obligación de la concesionaria como toda la red de pluviales; el mantenimiento de las fuentes públicas, alrededor de 400 sumando las urbanas y las rurales; o la conservación y reposición de los contadores y acometidas, aspectos que se expondrán en próximas fechas.