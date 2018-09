Un carril-bici cruzará todo el campus

La concejal de Urbanismo, Anabel Gulías dio cuenta hoy en la comisión de Urbanismo del acuerdo del gobierno local que autoriza la construcción del carril-bici que discurrirá por el centro del campus universitario para unirse por detrás de Fisioterapia a la Illa das Esculturas

La edil explicó que se trata de una actuación consensuada con el equipo directivo de la Universidade de Vigo, aunque reconoce que "no es la solución excelente ya que nos gustaría darle a los viales centrales del campus de A Xunqueira una solución más contundente, con un uso peatonal, dotarlos de plataforma única". Al no ser posible esta solución por "falta de recursos técnicos y económicos", se opta por esta continuidad del carril para bicicletas "para garantizar la seguridad de los usuarios".

El proyecto de carril-bici del campus tiene un coste de 49.568 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La relación entre el Concello y la Universidad incluye en su mesa de trabajo, entre otras, dos obras más. Son acuerdos que quedarán reflejados en un documento administrativo que redactará el Ayuntamiento y que tendrá valor de acta oficial.

Uno de ellos se centra en el skatepark que promueve el gobierno local a la entrada del campus. La Universidad cede el uso de una parcela en la calle Celso Emilio Ferreiro para su construcción y el Concello asume el mantenimiento de la totalidad del terreno y no solo el de la instalación deportiva

El otro acuerdo se centra en el viario interior del campus, de modo que la calle que rodea los centros educativos y que da uso a los colegios e instalaciones deportivas de A Xunqueira pasa a ser de propiedad municipal y se le pide a la Universidad que ceda unas pequeñas porciones más en los extremos, a un lado del estacionamiento de Fisioterapia y de Ciencias da Educación, con el fin de garantizar que los vehículos puedan dar la vuelta.