Abierto el plazo de matrícula para la XXX Semana de la Educación en Pontevedra

La CIG-Ensino informó ayer de que ya está abierto el palzo de matrícula para la XXX Semana da Educación que se celebrará del 24 al 28 de septiembre de 2018 en la que podrán participar los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria de la comarca.

Las jornadas tienen un marcado carácter práctico con visitas a lugares de interés. Este año se visitará el cementerio de San Mauro y la ciudad de Pontevedra bajo el título "As mulleres represaliadas e resistentes"; al castillo de Soutomaior con "Seguindo as pegadas de Pedro Madruga"; a Tui, Cidade Medieval; y también con "Na casa de Dona Urraca, O Castelo de Vilasobroso e o castro da Troña", así como "Illote Areoso: Unha viaxe á prehistoria no medio do mar".

Las visitas se desarrolarán entre el 24 y 28 de septiembre en horario de 16 a 20 horas.