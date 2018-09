La "superlancha" de O Mulo estaba lista para navegar y podría llegar al Caribe, según la Audiencia Provincial

Condenado el pasado enero a 8 años y medio de prisión por las tres toneladas de cocaína que transportaba una planeadora que acabó varada en A Lanzada; el histórico Rafael Bugallo Piñeiro, "O Mulo"; suma una nueva pena de 11 años de prisión por narcotráfico y tenencia de armas por el cargamento de 1.245 kilos de polvo blanco que viajaba a bordo del "Coral I", abordado por las Fuerzas de Seguridad en la víspera de Reyes de 2015.

La Audiencia Provincial de Pontevedra asume buena parte de las tesis del fiscal antidroga, Pablo Varela, dado que absuelve a los acusados únicamente de liderazgo -en el caso del Mulo- e integración en organización criminal, lo que impide una pena más abultada de 24 años, que reclamaba el Ministerio Público. Considera probado que el grupo gallego de "Felo" (como también se conoce al cambadés) se concertó con una organización colombiana dueña de la droga para trasvasar de alta mar a tierra en una megalancha que construía en una astillero de Cabanas de Bergantiños la droga que viajaba en la bodega del vestusto "Coral I".

La sentencia impone penas también importantes para el resto de los acusdaos: de 8 años de prisión para Jaime Iván Bolados, el "Chileno" y mano derecha de "Felo"; para Pedro Miguel Brea, para José Gerardo Holguín, para Over Alberto Vence y para Juan Carlos Nogueira, así como multas también de 278 millones de euros para cada uno. A José Manuel Ramos se le imponen seis años y un día de prisión y a José Benito Vieites 4 años de cárcel como cómplice. Los nueve tripulantes del Coral I, pese a su confesión, se le imponen siete años de y medio de prisión.

Y el barco, navegó

Durante buena parte del juicio, la batalla entre el fiscal antidroga y las defensas se centró, entre otras cuestiones, en el grado de ejecución del delito. Y es que aunque negaban su participación en el tranporte de droga, las defensas insistía en que, en todo caso, se habría de reducir a una conspiración o un delito en grado de tentativa puesto que "O Mulo" nunca dispuso de la "megalancha" de Cabanas para salir a la mar puesto que no estaba acabada. De hecho, las defensas trajeron a juicio a dos peritos que dudaron de su flotabilidad en base a los vídeos y a las imágenes que había de las mismas. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial resta valor a los informes y señala, como ya hizo el fiscal en el juicio, que la principal prueba que demuestra la flotabilidad de la lancha es que cuando el SVA y la Policía Nacional la sacaron al mar, esta navegó: "Puido sair da nave e chegar A Coruña polo que a súa flotabilidade non admite a máis mínima dúbida", señala el tribunal en su sentencia.

26.000 litros de combustible

Además, sus potentes motores y una capacidad en sus tanques de 26.000 litros de combustible la convertían en una "superlancha" capaz de llegar al mar Caribe al punto en el que estaba el Coral y regresar a Galicia. Lo haría de incógnito, dado que el fallo también concluye que la lancha había sido modificada en el astillero de bergantiñano para "percorrer grandes singraduras en mar aberto a altas velocidades aparentando ser un buque pesqueiro para así non chamar a atención e pasar desapercibida as forzas e corpos de seguridade e demáis organismos dedicados á represión do narcotráfico".