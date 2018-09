Una funeraria tramita la licencia para un nuevo tanatorio en la subida a Montecelo

El Concello de Pontevedra tramita la licencia de construcción de un tanatorio en la avenida de Montecelo. Se levantará en la parcela situada ante la empresa Dielectro Galicia, en la subida al hospital de Montecelo, en un edificio de nueva construcción de planta baja más un piso, con un estacionamiento para 44 vehículos.

Este nuevo tanatorio está promovido por la empresa Albia Servicios Funerarios, que prevé hacer un edificio para cuatro salas velatorias, además de los servicios propios del tanatorio, como capilla, oficina, baños, dependencias internas, etc. En este caso la licencia no incluye instalación de crematorio, que es el proyecto que tanta polémica levantó en su día entre el vecindario de Mourente y que originó la organización de una plataforma vecinal de rechazo.

En los últimos años los vecinos protagonizaron varias protestas ante la posibilidad de que se construyese un crematorio en la zona. La plataforma Crematorios Non de Pontevedra Leste exigía una franja de seguridad mínima de 500 metros en torno a las viviendas. Pero la licencia que ahora ha llegado al Concello alude únicamente a un servicio de tanatorio.

Además de la construcción del edificio, la empresa presenta en su proyecto un plan de urbanización de toda la parcela (ahora tomada por la maleza), que al margen del aparcamiento incluye una zona ajardinada.

Por el momento se está tramitando la licencia y el Concello no ha confirmado su autorización. En todo caso el propio Concello rechazó la construcción de crematorios en zonas residenciales del municipio.

En febrero de 2015 entró en vigor una normativa municipal que limitaba la ubicación de estas instalaciones, pero posteriormente una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba esa regulación y reabría un conflicto que volvía a la situación anterior, cuando hasta cinco proyectos en diferentes zonas urbanas se pusieron sobre la mesa y se originó una alarma social que se extendió desde A Parda hasta Arzobispo Malvar y desde San Mauro a Mourente. Tras esta sentencia del TSXG el Concello presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la construcción de crematorios en el casco urbano y zonas residenciales.

El recurso de casación hacía referencia, en su primer argumento, a que la modificación del Plan Xeral no incluía el informe medioambiental que reclamaba la sentencia del Tribunal Superior. El Concello solicitó ante la Xunta la ejecución de ese informe, pero la administración autonómica, haciendo uso de la Lei do Solo vigente en el momento, indicó que no era preciso hacer este trámite.

El segundo argumento del recurso era de índole cronológica, basándose en los plazos de las normativas aprobadas en todo este proceso.

Recurso

En tercer lugar, el Concello confiaba en que el Supremo estime el recurso municipal, de tal modo que continúe la prohibición de construcción de crematorios en núcleos urbanos, dejando vigente la modificación del Plan en ese punto.

Motivó este recurso ante el Supremo el estado de los expedientes existentes en el Concello relativos a la posible construcción de crematorios. Hasta el momento estaban parados los expedientes de los anunciados crematorios de Montecelo y de la avenida de Montecelo. Se tramita la ampliación del tanatorio de San Amaro, que renunció a la instalación del crematorio llegando, incluso, a la desmontar el horno; el pasado enero continuaba adelante la tramitación de tanatorio fuera de San Amaro, ya que su solicitud data del año 2004 y no estaba ni está afectado por la modificación puntual del Plan Xeral. Seguía adelante con la solicitud de ampliación del tanatorio. El tanatorio de Arzobispo Malvar estaba a principios de año vigente, aunque con un ritmo de tramitación más lento.

Los dos proyectos previstos de Mourente se sitúan uno en la rotonda de acceso a Montecelo y otro en el antiguo tanatorio de Montecelo. En ambos casos el expediente estaba hasta ahora parado. El proyecto que ahora se presenta para la avenida de Montecelo se corresponde estrictamente con un tanatorio y no con un crematorio.

En cuarto lugar permanecía también abierto a principios de este año el expediente de Funespaña, que nace en 2004, pendiente entones de informe ambiental por parte de la Xunta de Galicia y de los informes del Concello. El tanatorio de Arzobispo Malvar está pendiente de los informes de patrimonio.

La normativa municipal anulada en su día por el TSXG limitaba esos recintos a ciertos suelos, entre ellos los rústicos e industriales y a una distancia mínima de 50 metros de zonas residenciales La modificación urbanística realizada por el gobierno local desde 2013, cuando la proliferación de proyectos movilizó a numerosos vecinos contrarios a estas instalaciones cerca de sus casas.