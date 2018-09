Un acto que vale más que 850 euros

Se encontró 850 euros en la acera y en ningún momento pensó en quedárselos. María Asunción, una vecina de Poio residente en Madrid, dio una lección de ética a toda la sociedad y otorgó una de las alegrías más grandes de su vida a José Luis, un residente en la zona que había perdido los billetes y ya no contaba con recuperarlos.

"En cuanto volví al lugar y no encontré el dinero, lo di ya por perdido. Fue una auténtica alegría enterarme varios días después de que estaba en la Policía". Son palabras de José Luis, un vecino de Campelo que estos días ha recibido uno de los mayores regalos materiales de su vida: recuperar 850 euros suyos cuando ya los había extraviado.

La responsable de semejante regalo fue María Asunción, también natural de Campelo y que esos días se encontraba en su casa familiar. La poiense, residente durante el resto del año en Madrid, acudió al supermercado del lugar junto a su hija de 10 años. A la salida, se fijó que en la acera había un fajo de billetes doblados.

"De primeras me sorprendió mucho. Me acerqué y vi que era un fajo con números altos. Lo cogimos y estuvimos a la espera en el perímetro, como unos 20 minutos, pendientes de cualquiera que se acercase. Pero nadie apareció, así que nos fuimos a casa", expresa María Asunción Cancela.

Una vez ya en su vivienda, la poiense recontó el dinero y vio que eran 850 euros, por lo que se informó de la forma de proceder para devolverlos. "No sabía cómo hacerlo, así que llamé a la Policía Provincial de Pontevedra y ellos me dijeron que debía tramitarlo con los agentes locales de Poio", continúa.

Mientras, aproximadamente en aquellos instantes, José Luis regresaba al lugar donde creía haber perdido el fajo de billetes, procedente de una venta de un coche. "Al poco me di cuenta de que se me habían caído. Seguramente al subirme a la moto. Pero cuando regresé al lugar, ya no había nadie y no se sabía nada", destacó.

Al día siguiente, Asunción acudió junto a su hija a la Comisaría de Policía para entregar los billetes. "En ningún momento se nos pasó por la cabeza quedarnos con el dinero. Es obvio que la tentación está ahí, pero esa cantidad cualquiera la echaría en falta", expresa la vecina de Campelo y residente en Madrid. "Al momento, mi hija también dijo que había que devolverlo. Ella vio lo que se debe hacer y además comprobó cómo a veces los adultos no tenemos respuestas para todo. Yo no sabía dónde entregar el dinero", recuerda.

En esos momentos, José Luis ya daba por perdido el dinero. Pero entonces, en el bar de la zona le avisaron de que la Policía Local había estado preguntando si alguien había extraviado los billetes. "Me presenté en la Comisaría y recuperé el dinero. Fue una alegría inmensa. Es de agradecer. Hay que ser muy honrado. Yo ya solo quería que el que se los hubiese llevado, al menos, los necesitase", expresa el poiense.

Por su parte, María Asunción rechaza los elogios: "Es lo que haría cualquiera". De hecho, la mujer asegura que cuando se enteró de que el propietario había recuperado el dinero se "alegró" tanto como si le hubiese pasado a ella.

Ahora, José Luis pretende ponerse en contacto con María Asunción y darle las gracias por teléfono para ensalzar un acto humano que vale más que 850 euros.