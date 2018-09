Cuntis acolle hoxe un roteiro literario ao redor da figura de Roberto Blanco Torres

A figura do escritor e xornalista nacido en Cuntis, Roberto Blanco Torres, será o fío condutor do roteiro literario que hoxe guiará nesta localidade o investigador e historiador Marcos Seixo. Este roteiro forma parte dun conxunto de sete paseos literarios pola provincia organizados polo departamento de Cultura e Lingua da Deputación en colaboración coa Asociación de escritoras e escritores en lingua galega. O percorrido comezará no lugar onde naceu Blanco Torres, na rúa da Presiña, e continuará polo antigo Concello e pola casa do que fora médico e alcalde Vicente Carballo como mostra "dos lugares de contacto represivo do 36" afirmou Marcos Seixo. Visitarase a casa de Coriña, a irmá de Roberto, na que se hospedaba cando ía de visita a Cuntis. Outros lugares nos que fará paradas serán a casa do xornalista e crego Xosé Toubes, fundador do Ideal Gallego, o antigo casino, o cine Victoria, e o pazo de Ximonde, hoxe Casa da Cultura que precisamente leva o nome de Roberto Blanco Torres. O itinerario rematará diante do busto de Torres realizado polo escultor de Cuntis, Elisardo Pego, con motivo da dedicación do Día das Letras Galegas ao escritor en 1999.