El Concello de Moraña acomete durante estos días obras de mejora en la escuela infantil

El Concello de Moraña ha realizado diversas mejoras en la Escuela Infantil Pública "Galiña Azul" centradas especialmente en el pintado y el cambio de puertas y de ciertos elementos de carpintería y ya proyecta la dotación de mobiliario y otras pequeñas reformas de espacios para que este recinto educativo presente unas perfectas condiciones de cara a el curso académico que arrancó esta semana.

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro se acercó hasta la guardería para comprobar los trabajos realizados hasta el momento, que consistieron en el pintado de todo el inmueble y ciertas actuaciones de carpintería, y para informar al personal de las próximas actuaciones con las que quedará lista esta escuela.

Así, la regidora indicó que en los próximos días se dotará al recinto de mobiliario para los despachos, ya que esta actuación no se pudo realizar con anterioridad, pero no se trataba de una cuestión que había preocupado en tanto que no causará ningún perjuicio al desarrollo de la actividad educativa.

Por lo demás, y atendiendo a una petición de la dirección de la guardería, Luisa Piñeiro abrió una negociación con el Consorcio de Igualdad respeto a la financiación de unas obras solicitadas y consiguió que las mismas sean sufragadas por la Xunta.

Estas obras consistirán en una redistribución de espacios que permitirán la creación de una zona de descanso acondicionada para el aula de 0 a 1 años y el aislamiento de las zonas de aseos de las estancias de los niños de 1 a 2 y de 2 a 3 años, ya que están integradas en la misma sala.