La Audiencia Provincial impone al "Mulo" una nueva condena de 11 años de prisión por un alijo de 1.245 kilos de cocaína

Una de las figuras históricas del narcotráfico en la ría de Arousa, Rafael Bugallo Piñeiro, "O Mulo", acaba de sumar una nueva condena por tráfico de drogas. En este caso son once años de prisión y multa de 278 millones de euros los que le impone la Sección Segunda de la Audencia Provincial de Pontevedra por el alijo de 1.245 kilos de cocaína hallados a bordo del buque "Coral I" en aguas del Atlántico, tras ser abordado por las fuerzas de seguridad en la víspera del día de Reyes de 2015. La Audiencia le impone nueve años y medio por un delito de narcotráfico y un año y medio más por tenencia ilícita de armas por la pistola que fue encontrada en el registro de su domicilio.



El Tribunal considera probado que Bugallo Piñeiro, junto a otros miembros del grupo gallego construyeron en una nave de Cabana de Bergantiños una lancha rápida a la que hicieron "todo unha serie de modificacións para que semellase ser un barco pesqueiro". "A fisonomía e finalidade desta embarcación era a der percorrer grandes singraduras en mar aberto a altas velocidades aparentando ser un buque pesqueiro para así non chamar a atención e pasar desapercibida as forzas e corpos de seguridade e demáis organismos dedicados á represión do narcotráfico". A partir de ahí, señala la sentencia que entre noviembre y diciembre de 2014 los procesados intensificaron los contactos con el grupo colombiano para acordar el desembarco de la droga. Para ello viajó a Vilagarcía un representante de los dueños de la mercancía, el colombiano José Gerardo Holguín, quien se reunió con otros miembros de la "oficina" que los colombianos tenían en la comarca de Arousa y finalmente con el grupo gallego que se iba a encargar de trasvasar la droga del "Coral I" a tierra. Para contactar con el barco, los procesados de dedicaron a subie a partir del 25 de diciembre de 2014 al alto de Armenteira para comunicarse con radio con el pesquero que portaba la cocaína.



La sentencia impone penas de 8 años de prisión para Jaime Iván Bolados, el "Chileno"; para Pedro Miguel Brea, para José Gerardo Holguín, para Over Alberto Vence y para Juan Carlos Nogueira, así como multas también de 278 millones de euros para cada uno. A José Manuel Ramos se le imponen seis años y un día de prisión y a José Benito Vieites 4 años de cárcel como cómplice. Los nueve tripulantes del Coral I, pese a su confesión, se le imponen siete años de y medio de prisión.



El tribunal absuelve al "Mulo" del delito de dirección de organización criminal y al resto de integración en la misma. La defensa de Rafael Bugallo, que dirige el letrado Francisco Miranda, ya anunció que recurrirá el fallo ante el Supremo al entender que no queda acreditada la participación de su cliente en el transporte de cocaína y por vulneración de derechos fundamentales. Y es que considera que la sonorización de unos de los vehículos del "Mulo" en el que se captaron conversaciones y escuchas, y que el propio fallo considera que es ilegal, sí tiene conexión con el resto de pruebas obtenidas en el procedimiento. El fallo cree, sin embargo, que no hay conexión entre el resto de pruebas desplegadas en el maratoniano juicio y esta sonorización.