eduardo barca "El mal comportamiento de un niño proviene de las experiencias vividas"

El psicoterapeuta infantil y psicólogo Eduardo Barca ofreció ayer un taller en Pontevedra sobre el "Pasado, presente y futuro de mi hijo adoptado", una actividad organizada por la asociación Manaia. El experto se centró en los problemas que presentan los menores víctimas de malos tratos, abuso o negligencia aún cuando encuentran una nueva familia.

-¿Es difícil asimilar y comprender el pasado de un menor adoptado?

-A veces los padres no entienden los porqués de un mal comportamiento adolescente o de un niño, que puede tener su raíz o su razón de ser en las experiencias vividas anteriormente. Es importante identificar determinados comportamientos. A veces hay que asumir formas diferentes de relacionarnos con ellos que se escapan de lo habitual. Hay que tener más dosis de paciencia porque los castigos como los entendemos nosotros no funcionan.

-¿Cuáles son las formas de expresión de malestar más habituales en esos menores?

-El mal comportamiento es el denominador común de todos ellos, ya sea en el colegio o en casa. A veces presentan dificultades de relación con otros niños, de empatía...

-¿Cuáles son los principales errores que cometen los padres?

-Es muy difícil contestar a eso. Depende mucho del caso. El hecho de obviar o no tener presente el impacto que pueden tener las experiencias de maltrato es quizá el principal error. Ahora se sabe que el trauma en los primeros tres años de vida afecta de manera muy significativa a nivel social, personal, emocional... sobre todo en la capacidad de autocontrol del niño.

-¿Qué se recomienda a los adoptantes? ¿A dónde deben acudir?

-Lo habitual es que los padres vayan pasando por varios procesos, que suelen comenzar con el orientador escolar. Lo que recomendamos cuando no se ve solución posible es acudir a un profesional especializado en estos temas. Las tres "p" que le recomendamos a los papás son las de perseverancia, presencia y paciencia. Son tres aspectos que hay que multiplicar por la dificultad del niño.

-¿Se complican los casos cuando se trata de menores de adopción internacional por cuestiones culturales que puedan actuar como barrera?

-No tiene por qué. Llevo casi diez años trabajando en esto y con niños de 15 o 20 países y lo que sí es diferenciador es el tipo de vida que llevaron de pequeñitos. Hay niños que pueden venir con un año y medio y con desnutrición severa, maltrato temprano... Eso marca su desarrollo y exigen de sus padres, educadores y profesores otro tipo de interacción que se aparta del modelo tradicional.

-¿A qué edad se recomienda decir al niño que es adoptado?

-Lo ideal sería desde el nacimiento. Desde que son pequeñitos tienen la fantasía de que proceden de la barriga de su mamá o tomaron teta. Es muy importante de que desde el principio lo tengan claro. Se les puede decir ya con varios meses o un año.

-¿Lo entienden tan temprano?

-Lo van entendiendo. Es como una semilla para que no creen una realidad paralela, para que no idealicen. Haciéndolo con cariño y ternura no van a notar diferencia. Nos encontramos chicos que se enteran de adultos y la decepción, la frustración y la rabia generadas son tremendas.