Benítez anuncia el inicio de las obras de la carretera de Dorrón para principios de año

En cuanto a la otra actuación que está en marcha en Sanxenxo, la mejora de la carretera de Dorrón, el diputado Benítez explicó que en la última Junta de Gobierno de la Diputación se aprobó la contratación de las obras que faltan para finalizar la calle. Subrayó que en breve saldrán los trabajos a licitación y las empresas podrán presentar sus ofertas para elegir la más ventajosa económica y técnicamente.

"El proyecto de Granxa-Dorrón fue un ejemplo de como no se deben hacer las cosas, al contrario que Luis Rocafort", dijo, para explicar que en Luis Rocafort no se iniciaron las obras hasta que el ayuntamiento puso a disposición los terrenos, mientras que en Dorrón se licitó, se adjudicó y se inició la obra sin los terrenos. "Era la metodología anterior y pienso que hay que desterrarla. No queremos mirar atrás, y cerramos el expediente anterior para abrir un nuevo proyecto que atienda a las necesidades actuales, que será la canalización de servicios, firmes, pasos peatonales y retirada de los postes. En breve podremos adjudicar y espero que a primeros del año que viene podamos iniciar las obras, para que la carretera quede completa y terminada de una vez por todas", explicó Benítez.

Postes de luz y teléfono

En cuanto a los postes de Fenosa y Telefónica que aún están en medio de las aceras, el diputado explicó que se retirarán cuando estén hechas las canalizaciones para enterrar los tendidos. "No teníamos los terrenos para hacer las aceras y enterrar las canalizaciones. Ahora el ayuntamiento los entregó las cesiones y pudimos hacer el proyecto para exigir a las compañías suministradoras que canalicen y que retiren postes y tendidos", aseguró.

El diputado Uxío Benítez destacó también en su visita a Sanxenxo que el municipio se beneficiará de los nuevos "lombos" que se instalarán al amparo del Plan Móvese 2 de la Diputación. Destacó que se atendieron todas las peticiones del Concello: un redutor de velocidad y un paso de cebra sobreelevado en la carretera Sanxenxo-Bordóns-Samieira.

Según explicó Benítez, en esta fase las solicitudes del gobierno local fueron escasas únicamente porque en la anterior edición Sanxenxo había sido el segundo municipio en la provincia en instalar dispositivos de calmado de tráfico gracias al plan provincial. El nacionalista destacó que Sanxenxo contará con un total de 69 elementos reductores de velocidad y una inversión de 249.551 euros en la red de carreteras provinciales dentro del municipio.