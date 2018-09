O Ateneo acolle varias actividades arredor do espantallo no rural galego

O Ateneo mostra este mes a "Exposición dos coidadores das Hortas... Espantallos ó vento" coordinada por Manuel Estévez. Poderá visitarse en horarios de luns a venres de 18.00 a 20.30 horas e xoves de 11.00 a 13.30 horas con entrada libre.

As obras expostas son de autores galegos e portugueses entre o que destacan María Manuela Monteiro Da Silva, Ignacio Granero, Mario Vasconcelos, Antonio Miranda, Manuel Lima, Xavier Lemos, Víctor Alves, Antonio Nunes, Yuri ou Sebas. Entre as obras teñen tamén unha escultura dun espantallo da autora Madalena Macedo.

Complementando esta exposición o venres día 7 ás 20.30 horas, proxectarase na sala do Ateneo o documental "O Espantallo amigo" dirixido por Carlos Seijo. O documental lévanos a casa do fai pouco falecido escritor Xosé Neira Vilas, onde en primeira persoa relata a historia da súa vida ao mesmo tempo que de forma paralela transcurre a animación do seu conto "O Espantallo amigo", misturando a realidade e a ficción. Ao remate da proxección farase un coloquio sobre esta figura do espantallo.

O sábado día 8 na Alameda Rosalía de Castro de Marín farase un taller "Como se fai un espantallo" entre as 11.00 e 13.00 horas, coa colaboración da Asociación "Os da Caña de San Xulián" e "Amigos dos Rapaces de Lameiriña".