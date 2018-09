Moldes dice que Carmela Silva "será recordada como la presidenta que dio la espalda a los alcaldes y a los vecinos"

El portavoz del grupo provincial del PP, Ángel Moldes, criticó ayer que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, vaya a ser recordada en este mandato como "la presidenta que dio la espalda insistentemente a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los vecinos de esta provincia".

Para el político popular, la acampada que el alcalde de Tui tenía previsto hacer el lunes delante del Pazo Provincial para denunciar la falta de ayudas de la Diputación a las familias afectadas por la explosión de Paramos, "es una muestra más de la falta absoluta de colaboración que reciben los alcaldes de esta provincia". "No es entendible que la Diputación, la administración más próxima que tienen los ayuntamientos, esté cerrada a cal y canto para los problemas y las necesidades de esta provincia", aseguró.

Para Moldes "es inaceptable la actitud soberbia y prepotente de Carmela Silva", a la que acusa de usar "los mismos métodos que su jefe de Vigo" para desviar toda la atención y la responsabilidad que tiene como presidenta. "Pasan de largo ante los problemas, no aceptan responsabilidades y van contra todo y contra todos". En esta línea, critica que "mienta constantemente al decir que no tiene responsabilidades ni con Paramos ni con los ayuntamientos afectados por los fuegos. Son excusas de mala gobernante. Lo de ella es ofrecer grandes titulares y cifras que no se corresponden con la realidad de esta provincia, pero es incapaz de dar respuesta y ofrecer soluciones a los problemas", insistió.

Sobre las competencias de la Diputación para aprobar ayudas, el PP tiene claro "que la Diputación es competente". "Es más, la primera competente es la Diputación, porque es la administración más próxima a los ayuntamientos y su razón de ser es apoyar a los pequeños y medianos municipios de la provincia, algo que está obviando por completo.", indicó, al tiempo que la acusó de no repartir "ni un solo euro en ayudas ni a los afectados por los incendios, ni por la explosión en Paramos".

"Favor" de Lores

Moldes entiende que "Lores hizo un gran favor al Gobierno de Carmela Silva al prohibir al alcalde acampar en la Alameda, y a pesar de que se permitió en otras muchas ocasiones". "Y les hizo un gran favor porque evitó que se visibilizara la gran vergüenza de este bipartito y de Carmela Silva, que es la nula capacidad que tiene de ofrecer respuestas a los problemas de esta provincia", finalizó.