Un apoyo al interlocutor policial sanitario

El centro de especialidades de Mollabao se ha estrenado en el área sanitaria con la plataforma Acode, para prevenir casos de violencia laboral externa sobre los profesionales de la sanidad pública. La iniciativa llegará próximamente a los hospitales Montecelo y Provincial. Carmen Alfonsín, supervisora de área de la conocida como "Casa del Mar" reconoce que, afortunadamente, se dan muy pocos casos en los que sea necesaria intervención. El retraso en las citas suele provocar la mayoría de ellos.

-Son pioneros en el uso de esta plataforma.

-Va a ser implantada en toda Galicia y somos el primer centro en el área sanitaria de Pontevedra. El segundo si se tiene en cuenta a O Salnés.

-¿En qué consiste?

-Se trata de prevenir situaciones de violencia externa. Es algo muy interesante porque podemos comunicarlas con el uso de una alarma. Ahora mismo nos defendemos como podemos. Con "Acode" puedes acceder desde el PC a este botón rojo de alarma. Cuando la persona detecta algún tipo de agresión aunque sea verbal lo pulsa. Con ello ya se olvida y solo sería necesaria la interacción del usuario para cancelar la alarma.

-Eso implica un uso discreto de la alarma...

-Exactamente, el trabajador lo pulsa sin que la persona que tiene enfrente se entere. Es muy interesante, porque además de en el ordenador, también se puede instalar la plataforma en el teléfono móvil. Esta configuración se hará próximamente. Es muy útil porque hay trabajadores que no están en un punto fijo. Se puede configurar solamente cuando estás en el centro de trabajo y no en fin de semana.

-¿La "violencia laboral externa" se refiere a los pacientes?

-Sí, básicamente. Aunque yo he de reconocer que la única vez que sentí peligro y no había forma de solucionarlo fue en el interior del centro y con otro profesional por un problema descontrolado derivado de una enfermedad mental.

-En O Salnés esta plataforma ha comenzado en la Unidad de Salud Mental...

-Sí y aquí también. De hecho, el martes tendremos un simulacro y la haremos en esta unidad.

-¿Qué ha llevado a poner en marcha esta iniciativa? ¿Ha empeorado mucho la relación entre los pacientes y los profesionales?

-No. En general los pacientes no son nada agresivos. Lo ocurre es que la gente se pone nerviosa por determinadas cuestiones, de ahí que los problemas más grandes se den en cita previa y en Salud Mental. A veces, si la cita se da más allá del período recomendado por el médico, se enfadan. Entonces tú juegas tu papel y les insistes en que entran en un programa a través del cual se les termina adelantando. Lo que hacen es descargar la rabia con quien no deben. Pero en general los profesionales desarrollan una serie de destrezas para manejar estas situaciones de riesgo. He de decir que son casos muy aislados y en alguno incluso se terminó llamando a la Policía. Al menos en este centro, y llevo más de treinta años, han pasado pocas veces.

-¿Han constatado un incremento de situaciones de malestar en los últimos años?

-No tanto eso como que el carácter de la gente ha cambiado mucho. Antes todos eran algo más tranquilos y atendían a razones. Lo que hacemos en insistir en que también tienen Atención al Paciente para resolver los casos de demora excesiva y canalizar las citas que deben adelantarse. También los entendemos, porque cuando una persona está enferma...

-¿Qué tipo de formación reciben para el trato a los pacientes?

-Hay cursos en los que se aprenden esas destrezas para situaciones de riesgo. Por ejemplo, en la Unidad de Salud Mental todos saben cómo manejarlas, incluso los celadores. Eso no quiere decir que sea algo infalible y que llegado un momento no se vaya de las manos.

-¿Cuántos casos se han dado?

-No recuerdo en estas tres décadas una agresión que pudiéramos calificar de fuerte.

-Les han facilitado una guía para aprender el funcionamiento de la plataforma.

-Tiene un funcionamiento muy sencillo. Simplemente con darle al botón de alerta, que se sitúa en la parte inferior izquierda, suena la alarma en una de las dos alas en las que se divide el centro de especialidades. Será algo disuasorio porque van a sonar varias alarmas a la vez.

-¿Quién acude? ¿Personal de seguridad?

-No, acudimos nosotros mismos, todo el personal. Hay unos de referencia por cada ala que son los que llevarán la dirección de la intervención. Hasta ahora se hacía vía telefónica. Creo que es una idea muy buena.