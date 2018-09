Un 35% más de caudal de agua que hace un año

La estación de medición del caudal del río Lérez, en Monte Porreiro, alcanza los 4,8 metros cúbicos por segundo, un 35% más que hace un año. Con estos datos, el Concello mantiene el mensaje de tranquilidad sobre el servicio de abastecimiento de agua, si bien reafirma el mensaje habitual de que se realice un consumo responsable. Aún están en la memoria los episodios de hace un año, sobre todo a partir de octubre, con numerosos manantiales secos y el nivel del Lérez en índices muy bajos.

Por su parte, el embalse del Pontillón se sitúa en los mismos niveles de hace un año, alrededor de 95% de ocupación y es la presa de abastecimiento de toda la cuenca Galicia Costa con mejor situación. La del Umia supera ligeramente el 79% y la de Eiras, que abastece a Vigo, ronda el 83%. En cambio, la de O Con, para suministro a Vilagarcía, apenas llega al 23%.

Todo ello se produce después de un verano no especialmente proclive en lluvias. Julio sí superó la media del mismo mes en años anterior, con 35 litros por metro cuadrado. No obstante, estas cantidades no fueron especialmente significativas, como tampoco las de agosto, mucho más bajas, apenas ocho litros por metro cuadrado en todo el mes recogidos en la estación de Meteogalicia de Campolongo. De hecho, en los cinco primeros días de septiembre ya se ha superado esa exigua marca, con nueve litros recogidos.

En todo caso, en el resto del año sí ha llovido bastante más que en 2017 (aproximadamente el doble) lo que permite mantener la esperanza de que los problemas de sequía de hace doce meses no se repitan. Eso sí, todo depende de los caprichos del cielo.