El PP apunta la falta de aparcamiento y de transporte público como carencias del comercio del centro histórico

"La zona monumental está conformada por un entorno único, pero creemos que hay cosas en las que mejorar y uno de estos puntos que afecta directamente al comercio local es el aparcamiento", manifestó el presidente local del Partido Popular de Pontevedra y portavoz municipal, Rafael Domínguez, quien mantuvo este miércoles una reunión con representantes del comercio del centro histórico. "En Pontevedra aparcar supone un problema y tampoco contamos con transporte público urbano que ayude a paliar esta deficiencia", añadió.

Rafael Domínguez mantuvo este encuentro con los representantes del comercio de la Zona Monumental de Pontevedra con el fin de continuar recogiendo ideas y las necesidades de los sectores empresarial de la ciudad.

"El comercio local es uno de los motores económicos de Pontevedra y por eso consideramos importante escucharlo, conocer sus necesidades y recoger sus impresiones", señaló Domínguez, tras comprobar que una vez más se repiten las mismas opiniones que en pasadas reuniones con otros colectivos como Cámara de Comercio, Aje Pontevedra o Aempe: "En Pontevedra no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay empresas. Pontevedra poco a poco se va apagando", destacó.

"Los clientes necesitan más facilidades pues si se le ponen trabas no vienen a Pontevedra. Debemos buscar fórmulas para que se animen a venir, para que puedan ir andando a comprar a nuestro comercio local pero que puedan tener su vehículo cerca para cargar las compras", puntualizó.

Además, añadió, la zona monumental necesita un plan de rehabilitación. "Potenciar este entorno único para conseguir así que vengan más turistas y que pernoctar en Pontevedra. Nuestra zona monumental, igual que nuestro municipio, precisa un impulso económico, precisa generar ilusión y generar oportunidades", concluyó Domínguez tras la reunión.