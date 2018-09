Instan a la Xunta a ampliar los espacios naturales protegidos en O Morrazo

La Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, con otros colectivos y organizaciones ecologistas gallegas, solicita a la Xunta de Galicia la ampliación de la Red Natura y de los Espacios Naturales Protegidos en la comarca de O Morrazo. Estas agrupaciones argumentan que dado el valor ambiental del territorio, la superficie de los espacios naturales protegidos en Galicia debería superar incluso el promedio estatal, y conseguir al menos un tercio (33,33%) de su superficie terrestre continental y otro tanto aproximado en la marítima. "O Morrazo desde luego no es menos si se quiere ir hacia una verdadera sostenibilidad con respeto al medio", exponen.

La Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, "ante la desprotección ambiental llevada a cabo por la administración pública en O Morrazo en las últimas décadas, primero con la reducida superficie integrada en su momento en la Red Natura y recientemente con la desaparición de los espacios naturales contemplados en las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamento provinciales", considera que la comarca necesita "a corto y medio plazo una protección real y ambiental de sus espacios naturales más significativos" y la consecución de una red de corredores ecológicos protegidos, que "evite su continuada degradación por causas de índole urbanística, forestal y humana y su aislamiento desde las áreas más interiores y montañas de la península morracense, a su enlace con la extensa red fluvial, y de esta con la orilla litoral, previa conexión con el espacio marítimo en el seno de las rías".

El colectivo naturalista considera que se necesita para ello la entrada dentro de la Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, a través de la ampliación de la Red Natura, como solicitó esta plataforma a la Xunta de Galicia en marzo de 2012, con la creación de un nuevo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que aunara el ámbito territorial de los espacios naturales de los Montes do Morrazo y de Carballal de Coiro, según las recién derogadas normas del planeamiento provinciales.

Añade que necesita también la creación de los correspondientes Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) e Espazos Privados de Interese Natural (EPIN) que complementen la protección autonómica con la local y municipal.

Actualmente

En la actualidad los espacios naturales protegidos existentes en O Morrazo son las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Rede Natura de Costa da Vela, donde de las 1.419 hectáreas totales de territorio protegido solo unas 580 hectáreas son terrestres, aguas marinas de transición incluidas (esteiros, marismas y lagunas costeras), siendo el resto plenamente marítimas, o sea, la parte terrestre solo es ligeramente superior al 30%, y la mayoría de cantiles, dunares, matorral costero, pinares y eucaliptales -expone Montes do Morrazo-; así como Cabo Udra, donde de las 623 hectáreas totales de territorio protegido solo son terrestres alrededor de 195 hectáreas, siendo el resto también marítimo, o sea la parte terrestre no llega alrededor de un 30%, la mayoría cantiles, playas, matorral costero, pinares y eucaliptales; y Ensenada de San Simón, de las 2.218 hectáreas totales de territorio protegido, solo son terrestres alrededor de 72 hectáreas, siendo el resto, la amplia mayoría, marítimo, o sea la parte terrestre no llega al 3%, y la mayoría de ella corresponde a bosques húmedos, marisma y eucaliptales, explica la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo.