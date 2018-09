"No hay ningún secreto; regarla bien y abonarla, lo demás lo hace la cebolla sola"

Sonia Salgueiro y Pilar Otero están acostumbradas a cultivar buenas cebollas, pero es la primera vez que ganan el concurso de la Feira da Cebola de Sanxenxo con un ejemplar de 1,09 kilos.

-¿Llevan muchos años compitiendo en esta feria?

- Pilar sí, pero yo no (dice Sonia Salgueiro). La cebolla es mía pero yo vine con ella que es quien tiene el puesto en la feria (añade).

-¿Cuál es el secreto para cultivar una cebolla tan grande?

- No hay ningún secreto. Hay que abonarla y regarla bien, nada más. Lo demás lo hace la cebolla sola. Es la primera que sacamos una tan grande.

- ¿Se dedica al cultivo como profesión o como actividad doméstica?

- No, no me dedico a esto. Las cultivo para casa, para la familia, y la verdad es que la íbamos a preparar en casa, pero al ver que era tan grande decidimos traerla a la feria por si acaso era la más grande, y mira, al final lo fue.