Pontevedra mantiene activos 1.044 casos de violencia de género, 527 "sin riesgo"

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, analizó ayer la situación de casos de violencia de género en la provincia de Pontevedra en un acto en el que dio a conocer la incidencia en los municipios de las nuevas políticas de Pedro Sánchez en materia de igualdad.

Larriba recordó que la provincia de Pontevedra cuenta con 1.044 casos de violencia de género activos, de los que 527 tienen un nivel de riesgo no apreciado; 403 casos tienen riesgo bajo, 104 son de riesgo medio; 9 casos tienen riesgo alto, y en 1 caso es muy importante.

La subdelegada analizó también el seguimiento de estos expedientes abiertos, de los que 482 corresponden a la Guarda Civil; el cuerpo Nacional de Policía se encarga de 81 casos y la unidad de la Policía Autonómica asume otros 81 casos. Por último las policías locales de diferentes municipios se encargan del seguimento de 166 casos.

Estos datos justifican, según expuso ayer Maica Larriba, que el Consejo de Ministros haya aprobado el pasado 3 de agosto un Decreto-Ley que devuelve las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos.

La subdelegada del Gobierno destacó la importancia de que los agentes locales participen en el seguimiento de los casos de violencia de género por una cuestión de proximidad y para evitar que esta tarea recaiga exclusivamente en las fuerzas de seguridad del Estado.

"Tenemos casos en los que es necesario que la víctima reciba la visita de la Guardia Civil, o de la Policía Nacional, en su puesto de trabajo dos veces por la mañana y otras dos por la tarde. Eso supone una dotación de efectivos brutal, de ahí que valoremos de forma muy positiva la incorporación de los agentes de la policía local a estas tareas", explicó Maica Larriba.

La subdelegada del Gobierno, que ayer compareció acompañada de María Debén, coordinadora de Igualdade, facilitó cifras sobre las consecuencias de la violencia de género en los últimos 15 años, delito que provocó en todo el Estado 953 víctimas mortales. "Si lo comparamos con las muertes provocadas por la banda terrorista ETA resulta todavía más llamativo, ya que fueron 800 sus víctimas".

En ese mismo periodo, en Galicia fueron 53 las mujeres asesinadas y en Pontevedra 24.

Colaboración

María Debén destacó el incremento de colaboración ciudadana detectado en la lucha contra la violencia de género, registrándose una menor tolerancia con determinados comportamientos sexista.

Destacó también la evolución en el trato informativo que se da a los crímines machistas, evitando el uso de un lenguaje que incluya términos como "crimen pasional" o "celos", que podían incitar a que recayese sobre la víctima una cierta carga "de culpa".

En este sentido tanto la subdelegada del Gobierno como la coordinadora de Igualdad hicieron referencia a un informe que refleja como el uso de esta terminología tenía un "efecto dominó", propiciando la aparición de nuevo casos de violencia de género.

Aunque ha sido mucho el camino avanzado, la subdelegada del Gobierno hará un llamamiento a todos los concellos para que pongan en marcha iniciativas en favor de la igualdad, como la de los puntos lilas propuesta recientemente, "y por la que no recibí ninguna mala respuesta por parte de ningún Concello", matizaba ayer Larriba.

Tras destacar que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez fue modificar la legislación para incluir a los ayuntamientos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, por su proximidad con las víctimas, la subdelegada del Gobierno explicó que el acuerdo implica una importante dotación de recursos para las administraciones locales."O novo decreto estipula unha serie de axudas para que os concellos podan xestionar as súas políticas en violencia de xénero, polo que non se trata dun brinde o sol. O goberno regula novas competencias dos concellos e os dota de recursos económicos para que desenvolvan as súas políticas", destacó Larriba.

La subdelegada anunció que para este 2018 los 61 concellos de la provincia recibirán más de 212.000 euros y que en 2019 la cifra se acercará a los 425.000 euros.

El reparto se hace en base a una cantidad fija de de 689 euros por concello y otra cantidad de 0,18 euros por habitante, tomando como referencia el padrón de 1 de enero de 2017.

Pero además la nueva normativa establece que los posibles remanentes sean distribuídos proporcionalmente entre aquellos municipios que estén incorporados al Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (Viogen), puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio do Interior en 2007.

Sus objetivos son aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria, hacer predición del riesgo, atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional, efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del "Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que puedan poner en peligro la integridad de la víctima.

Según indicó la subdelegada en la provincia son 11 los concellos integrados en Viogen (Bueu, Caldas, O Grove, Marín, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Salceda, Sanxenxo, Vigo e Vilagarcía). "Estes concellos poderán contar aínda con máis recursos unha vez que podan quedar remanentes no reparto nacional das axudas. Por elo fago un chamamento aos alcaldes e alcaldesas para que aqueles que poidan se incorporen a este sistema de información e seguimento dos casos de violencia de xénero".

La subdelegada remitirá una carta en los próximos días a cada uno de los alcaldes para explicarles las ventajas de formar parte de Viogen y desarrollar políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género.