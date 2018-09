Daniel Carpio: "Tenemos pacientes con enfermedades intestinales de solo tres años de edad"

El Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, cuenta desde el año 2003 con una consulta monográfica de enfermedades intestinales que funciona como una unidad propia, aunque pertenece al servicio de Digestivo. Está compuesta por tres especialistas digestivos, un grupo de cinco cirujanos, una radióloga y una enfermera. Daniel Carpio es uno de estos especialistas.

-¿Se ha incrementado el número de personas afectadas con alguna enfermedad intestinal?

-En los últimos 15 años se ha notado mucho el incremento de casos de enfermedades intestinales. De hecho, la consulta que teníamos se ha ido saturando y hemos ido haciendo mejoras e incorporando personal. El año pasado en el área de Pontevedra y O Salnés había 78 pacientes nuevos. En total, atendemos desde la unidad a unos 3.400 o 3.500. Esto es mucho más de lo que había hace dos décadas. Es hasta cinco veces más que entonces.

-¿Mayormente adultos?

-Ambos. Cuando aumenta la incidencia de una enfermedad, el grupo principal de pacientes se mueve entre los 15 y los 45 años. Pero esto es algo que se extienden por ambos lados. Esto quiere decir que también tenemos pacientes ancianos, de a lo mejor 80 años, que debutan con la enfermedad.

-¿Y los niños?

-Pues antes lo que ocurría es que no había ningún pediatra que los veía, los veíamos nosotros. Ahora los ve la doctora Busto, pediatra, se encarga de la gastroenterologia y de estos pacientes. Tenemos una sesión mensual para discutir casos. Tiene un buen nivel de manejo.

-¿Cuántos niños son pacientes nuevos por estas enfermedades en el área sanitaria?

-Entre 15 y 20, si consideramos la edad pediátrica por debajo de los 18 años. Si lo consideramos por debajo de los 14 años, serían menos. Tenemos pacientes de edades extremas de tres o cuatro añitos. Hay pacientes ya en todos los espectros de edad.

-¿A qué se debe este incremento?

-A día de hoy no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que son enfermedades relacionadas con el desarrollo económico. Es decir, en países que no estaban desarrollados no las había y, por el contrario, en otros como los escandinavos ya se daban en los años cincuenta. En España antes no la había, pero ahora sí. China es un ejemplo claro porque el número de casos empezó a aumentar parejo con el desarrollo económico. Hay algo: lo que comemos, lo que respiramos, el estilo de vida... Nadie lo sabe y probablemente no sea un solo factor, sino varios.

-A nivel gallego, ¿cuál es la situación de Pontevedra?

-En ese caso hemos detectado que la incidencia es algo mayor que en otras áreas sanitarias. Pero esto pasa mucho en las zonas de costa, que están más desarrolladas que las rurales. En los estudios que hacemos comparando ciudades con pueblos, en estas la incidencia es mayor. Es el desarrollo en sí.

-¿Qué tipo de enfermedades predominan a nivel intestinal?

-A nivel crónico, son, básicamente, dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Hay otras menos importantes y parecidas entre sí y con sus particularidades. Lo importante es que son crónicas, es decir, no es una grastoenteritis que la tengo durante una semana y se cura. Con estas crónicas puedo seguir con ellas bien con episodios muy repetidos o largos.

-¿Estos casos existían antes pero no eran detectados?

-No, de hecho se han hecho muchos estudios al respecto pensando cuántos de este aumento de incidencia podían depender de que no se diagnosticaban bien y cuántos eran reales. Se ha visto que la mayor parte son reales. El aumento es por ese desarrollo del que hablamos. La realidad es que con estas enfermedades cuando tienes un brote se detecta bien, no se puede confundir con otra cosa.

-¿La detección precoz puede evitar la ostomía?

-La enfermedad no se puede curar, pero sí controlar en un porcentaje muy alto de casos. Lo que ocurre es que muchas veces llegamos tarde o que los tratamientos no funcionan, por eso hay que llegar a ello. Hay un 5 o 10 por ciento de pacientes que no lo consiguen, pero es que ese porcentaje de 1.500 son 150, aunque parezcan pocos. Lo bueno es que han aparecido muchas opciones de tratamiento que antes no teníamos. Cuando no se puede mejorar una enfermedad crónica, el objetivo es lograr una calidad de vida lo más normal posible: hacer vida social, algo de deporte...