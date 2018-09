El Concello quiere innovación en la XX edición

La Feira Franca llegará el próximo año a su XX edición. Carme da Silva, concelleira de Festas, recuerda con cierta nostalgia los primeros años de una fiesta que ha inspirado eventos similares en municipios limítrofes.

De una afluencia moderada en los inicios, la Feira Franca ha dado un importante salto participativo que roza la masificación, un factor que puede influir en la calidad de este evento.

Ese es el gran reto que se marca el Concello para el próximo año. Junto a una programación a la altura de una fiesta que cumple dos décadas de historia. "Xa estamos discurrindo cousas para o ano que ven", aseguraba Carme da Silva, que confirmaba que el gobierno local hará un esfuerzo presupuestario para que el aniversario pueda celebrarse por todo lo alto.

La concejala insiste en que es necesario innovar, de ahí que en cada edición se introduzcan nuevos conceptos, espectáculos cada vez más llamativos e incluso personas que enriquecen el desfile y dinamizan las calles. Superarse no será fácil. Sin embargo, Da Silva está convencida de que la clave está en mantener la calidad y el interés de los pontevedreses por seguir participando en una fiesta en la que "non hai risco de masificación porque xa non cabe máis xente da que ven".

El sábado quedó demostrado. La Feira Franca venció a las altas temperaturas, compitió con las playas, y abarrotó la ciudad.