Apoyo a los colectivos de afectados

Víctor Loira, deportista y paciente de la enfermedad de Crohn, llegó ayer a la plaza de España en Pontevedra, en su reto de recorrer 1.320 kilómetros en bicicleta y patinete para hacer visibles las enfermedades intestinales y a sus afectados en Galicia. Loira culminará el trazado mañana en Santiago de Compostela, en el Hospital Universitario, a donde llegará tras haber recorrido todos los centros hospitalarios del país, en una campaña para divulgar la situación de las enfermedades intestinales y en apoyo a la asociación Asseii de personas que sufren estas dolencias.

En el acto celebrado ayer en Pontevedra, ciudad de la que partió el pasado 19 de agosto, Loira estuvo acompañado por numerosos amigos y colaboradores, que aprovecharon el encuentro para demandar la recuperación del catálogo de medicamentos para esta dolencia en la sanidad pública.

Tras llegar a las puertas del Concello de Pontevedra a bordo de su bicicleta, Loira recibió la felicitación de amigos y familiares, así como de Ángeles Feijóo, jefa territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra; Chelo Besada, diputada provincial; Anxos Riveiro, concejala de Deportes e Benestar Social de Pontevedra y de Sonia Fernández Arruty, directora de Procesos Asistenciais de los hospitales de Pontevedra y O Salnés, entre otras.

"Todo el mundo me da las gracias por lo que hago, pero las gracias no hay que dármelas a mí, sino a Asseii, que empezó todo esto", dijo Víctor Loira. "Yo simplemente soy un enfermo de Crohn que tiene una bolsa que ahora recorrió toda Galicia", añadió.

El peor momento

Además de agradecer especialmente la colaboración de Ángela, Aarón, Cintia, Fernando y Rubén, Loira recordó como "el peor momento" del trayecto "cuando se rompió la bolsa y usé el comodín de la llamada: telefoneé a Tita, ella me levantó de nuevo la cabeza y a los cinco kilómetros ya estaba Cintia en la carretera, que me cambió la bolsa".

"Lo sufrí y lo disfruté. Pasé por sitios espectaculares y me recibió en cada etapa gente impresionante, como ayer mismo, en Corrubedo, me recibió una chavalita que tenía Crohn y me hizo un bonito regalo", explicó el deportista.

Para rematar esta gesta, con la que se trata de dar a conocer las enfermedades inflamatorias intestinales y contribuir a la sensibilización social, Víctor Loira visitará hoy el Hospital de Montecelo en Pontevedra para luego continuar el recorrido hacia Santiago de Compostela, a donde llegará mañana en patín.

Al finalizar el recibimiento a Víctor Loira, se entregaron unas medallas de madera realizadas por Fran Pérez-Mirás, de la asociación Asampo, que recibieron Tita García, Aarón Loira, Fernando Baquero, Cintia Loira, Aarón Mallo, Paula Hernández, Rubén Campos, Ángela Paz, Alejandro Gómez y Rosa Magdalena, así como las representantes de las instituciones Anxos Riveiro, Chelo Besada y Ángeles Feijóo.