Ponte Caldelas pide a Augas el archivo definitivo del trasvase del río Verdugo

El Concello de Ponte Caldelas pide a Augas de Galicia el "archivo definitivo" del expediente de las obras de trasvase del río Verdugo. "Oficiosamente ya me dijeron que está en un cajón con la excusa de que no hay consenso", afirmó el alcalde, Andrés Díaz, "pero sería bueno que la Xunta de Galicia demostrara pulcritud administrativa comunicando el archivo del caso, toda vez que ya solicitaron informes urbanísticos en una especie de ficción de tramitación que no pueden seguir manteniendo más tiempo".

El Concello de Ponte Caldelas entiende que el problema está prácticamente finalizado y ya celebra, "con la máxima prudencia", el cambio de postura que comienza a llegar de los ayuntamientos del área de Vigo, que en los últimos días expresaron su renuncia a la obra del trasvase del río Verdugo a su sistema de abastecimiento. "Ahora apuestan una solución definitiva, en la línea de las opciones barajadas en el estudio de alternativas del año 2011 desvelado por Ponte Caldelas en marzo", recordó el Concello.

A pesar de esto, el Ayuntamiento caldelán ya hizo llegar al Gobierno de España, a través de contactos informales, las incongruencias técnicas del trasvase del Verdugo, su inutilidad para solucionar las carencias en el abastecimiento al sur de la provincia, así como el impacto ambiental que supondría.