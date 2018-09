La Policía confirma que desconoce el paradero de los refugiados del "Kristin C"

El puerto de Brunsbuttel, en Alemania. Este se cree que es el último paradero de los dos polizones que el pasado mes de noviembre pidieron asilo político en Marín pero que, por razones que está investigando todavía el Defensor del Pueblo, se permitió su salida de territorio nacional a bordo del buque "Kristin C" en el que llegaron cuando todavía estaba en trámite su petición de asilo.

En uno de los primeros expedientes que debió firmar el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán (dado que accedió al cargo el mismo día en el que firma esta comunicación, el 20 de julio de pasado), explica a los responsables de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) alguno de los últimos avances en la investigación abierta a raíz de la denuncia por estos hechos. Los dos jóvenes, originarios de Siria y Palestina, partieron de Marín sin que se supiera nunca nada más de su paradero, a pesar de los esfuerzos que realizaron las ONG y la propia Policía Nacional por localizarlos.

En dicho informe, el Defensor comunica la respuesta dada por la Comisaría de Pontevedra ante estos hechos. En ella, la Policía Nacional reconoce que pese a los esfuerzos realizados no se pudo dar con el paradero de ambos solicitantes de asilo.

Recuerda que ambos llegaron a puerto como polizones del "Kristin C" el 11 de diciembre del pasado año y que allí los funcionarios adscritos a la Comisaría local de Marín tuvieron el primer contacto con ellos viendo que "gozaban de buena salud, valoraron positivamente las condiciones de habitabilidad en las que se encontraban. Asimismo, un día después confirmaron su deseo de solicitar asilo político en España de tal forma que entró en escena la Brigada de Extranjería y Fronteras.

Así, el 13 de diciembre los funcionarios de Extranjería mantuvieron un encuentro con los dos solicitantes de asilo. Posteriormente, y dado que el puerto de Marín no es frontera exterior Shengen y carece de instalaciones habilitadas para la custodia de personas, se "informó a la consignataria y al capitán del buque que no podía abandonar el puerto hasta que se resolvieran las solicitudes", explican desde la Comisaría, "lo cual fue aceptado, si bien se solicitó dejar el barco fondeado en la ría de Pontevedra, a fin de no pagar por el amarre, no habiendo impedimento por parte de esa Brigada Provincial".

La sorpresa saltó cuando el 13 de diciembre a las 18 horas se tuvo conocimiento que el "Kristin C" había salido de puerto con rumbo a Polonia con los dos polizones a bordo, "no habiendo recibido ninguna comunicación por parte de las autoridades portuarias, la consignataria o el capitán del barco" motivo por el que reconocen que no pudo aplicarse la normativa que indica que ambos deberían permanecer en territorio nacional hasta que se resolviera la admisión a trámite o no de su solicitud de asilo. De hecho, reconocen que esta fue admitida pero que dicha resolución nunca pudo ser comunicada a ambas personas. A día de hoy no ha sido posible trasladar esta resolución al hallarse en paradero desconocido.

La Policía contactó con la consignataria, quien les contestó que habían recibido autorización de la Subdelegación para partir al ser informados de que no existía inconveniente para hacerlo, ni motivo de retención. Es por ello que descarga la responsabilidad sobre esta decisión del Subdelgación del Gobierno.