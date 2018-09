Un informe técnico desaprueba la intención del alcalde de Tui de acampar en la Alameda

La intención del alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín de acampar de noche en la Alameda de Pontevedra podría verse frustrada por un informe de la Policía Local. Vázquez Padín quiere pasar la noche del lunes al martes entre la sede de la Subdelegación del Gobierno y de la Diputación de Pontevedra, como medida reivindicativa de protesta por la falta de ayudas de estas instituciones a los afectados por la explosión de material pirotécnico almacenado en una nave ilegal de Paramos.

A raíz de ese anuncio, el Concello de Pontevedra solicitó un informe técnico, que desaprueba esa acampada ya que sería en la Alameda, una zona no prevista para esos usos y ya se han dado casos de levantar tiendas de campaña en áreas no autorizadas. No obstante, la decisión final corresponde al gobierno local.

El alcalde de Tui dijo ayer que no había recibido ningún aviso al respecto y desconocía el citado informe, pero admitió que en el caso de que los agentes le impidan acampar no cumpliría su propósito. "No me voy a enfrentar a la Policía", dijo ayer Carlos Vázquez, alcalde del PP, que añadió que en caso de que se confirme esa prohibición , "sería feo que se restrinja la libertad" y también "podría hacerse una lectura política".

Vázquez Padín anunció en su día que solicitaría la autorización ante la Subdelegación del Gobierno para iniciar su acción de protesta que piensa iniciar el lunes, con tienda de campaña incluida, para repetirla cada lunes de dicho mes, por la noche. No obstante, esta posible discrepancia llega desde el Concello.

Por su parte, los afectados no se rinden y siguen en su lucha constante, pidiendo lo que consideran que les corresponde y denuncian que las ayudas económicas son insuficientes para las personas que se quedaron sin casa, sin nada. El alcalde se queja de que el Gobierno Central y la Diputación todavía no han cumplido las promesas que hicieron a los vecinos afectados por esta catástrofe ocurrida hace más de tres meses.