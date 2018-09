El Museo Arqueológico Nacional de Madrid será el destino, a partir del próximo mes de octubre, de la exposición 'Galaicos, un pobo entre dous mundos', impulsada por la Diputación de Pontevedra.

La Junta de Gobierno del organismo provincial ha adjudicado a la empresa Proa Sur, por casi 300.000 euros, el contrato para la producción e itinerancia de esta muestra durante los próximos tres años.

Además de Madrid, también se podrá ver --en fechas aún por determinar-- en el Museo de la Prehistoria de Valencia, el Museo Nacional d'Arqueología de Catalunya en Barcelona, y el Museo de Pontevedra, donde permanecerá entre cuatro y seis meses. "Vamos a llevar 2.000 años de historia de la provincia a los mejores museos del Estado", ha afirmado la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, convencida del "gran éxito" de una "muestra espectacular".

"Galaicos, un pobo entre dous mundos" reunirá una representación de la cultura galaica, desde la Edad de Bronce hasta la Antigüedad tardía, con más de 60 "piezas de altísimo valor patrimonial" y recursos tanto didácticos como audiovisuales que acentuarán el "carácter científico" de la exposición, explicó Carmela Silva.

Turismo

En el marco del programa, la exposición pretende dar a conocer la riqueza patrimonial, arqueológica, cultural y paisajística de Pontevedra, mostrando los cambios y la evolución de ese periodo cronológico a través de las claves de interpretación de los asentamientos prehistóricos excavados en los últimos años.

En este sentido, Carmela Silva destacó el "claro objetivo turístico" de esta apuesta, para "ampliar la oferta, desestacionalizar la demanda y captar nuevos turistas potenciales, además de revalorizar el turismo de calidad". "Estamos recuperando espacios patrimoniales como espacios sociales y creando puestos de trabajo relacionados con el turismo y la cultura", señaló Silva.

Al primer eje temático de la muestra, titulado 'Un pobo entre dous mundos', le seguirá 'Campesiños y guerreiros', que abarcará el final de la Edad de Bronce, representado en el yacimiento del Castro da Cabeciña, en Oia. 'Poboados fortificados' mostrará la vida en los inicios de la Edad de Hierro a través de los restos del Castro de Penalba, en Campo Lameiro.

La exposición continuará con 'O Atlántico ábrese ao Mediterráneo', que se centrará en la etapa final de la Edad de Hierro, dedicando esta etapa a los yacimientos de Castrolandín en Cuntis, Alobre en Vilagarcía, Santa Trega en A Guarda, Monte do Castro en Cotobade y A Lanzada de Sanxenxo.

'Na esfera de Roma: Gallaecia' será el siguiente episodio, sobre la nueva articulación del territorio a través de los castros de Adro Bello en Bueu, de As Salinas y la isla de Toralla, estos últimos en Vigo. El sexto eje temático, 'A provincia de Gallaecia: finais do século IV', mostrará imágenes de los yacimientos de Porta de Arcos en Rodeiro, A Lanzada, Adro Vello en O Grove y Monte do Facho, en Cangas. El último, con el lema 'Unha paisaxe chea de historia', será un compendio de imágenes que permitirán al público conocer las excavaciones y valorar la importancia del paisaje de la provincia.

Para la inauguración de esta muestra en el mes de octubre, Carmela Silva espera contar con la presencia del Ministro de Cultura, José Guirao.