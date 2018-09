Trasladan a Batallán al hospital ante las primeras complicaciones por su ayuno

Una ambulancia trasladó ayer al médico y cantautor Luis Emilio Batallán hasta el hospital de Montecelo de Pontevedra debido a las complicaciones que empezaba a sufrir a causa de su huelga de hambre. El músico lleva desde el lunes protagonizando un encierro acompañado de ayuno con el que busca "justicia" por su jubilación forzosa en el año 2013, así como por la lentitud de la Justicia y los recortes que, a su juicio, están afectando a la sanidad pública desde ese momento.

Ayer se cumplía su quinto día de ayuno, un momento en el que surgen de forma evidente las complicaciones y "daños irreversibles" en el cuerpo, según él mismo ya había anticipado. En el momento de su chequeo habitual, su médico (que está especializado en las huelgas de hambre, que son habituales en centros penitenciarios) detectó el inicio de un cálculo renal en su riñón derecho.

"Me siento débil, como un zombie o cuando despiertas de una anestesia, aunque psicológicamente lo voy llevando porque los días son bastantes movidos", declara el catautor. "Lo peor es la noche porque no puedo pegar ojo, ni en la camilla que me pusieron me siento más cómodo", añade.

Ahora, el músico, deberá afrontar una decisión con la que podría poner en riesgo su salud, y de llegar al extremo, su vida. "Ahora me voy para Montecelo y allí me harán pruebas y me pondrán suero. Ahí tendré que decidir si seguir aun arriesgando mi vida o no", declara Batallán. "Pero si algo tengo claro es que a mi ningún político austericista (refiriéndose a Núñez Feijóo) me va a vacilar. Yo estoy aquí por mi dignidad personal", añade.

A pesar de su tranquilidad, basta mencionar los recortes en sanidad para que el médico coja carrerilla y eleve, notablemente su tono de voz: "No puede ser que estén muriendo personas, como en A Estrada, por culpa del señor Feijóo, que está jugando con la gente sin recursos", afirma el músico.

Por otra parte, Batallán tiene fe en que el gobierno del PP finalice pronto. "Están jugando con cosas que a la gente le importa mucho, como la educación, pero toca especialmente la sanidad, y más teniendo en cuenta la población tan envejecida de Galicia. No creo que la gente siga tolerando esto", sentencia el médico retirado.

En estos momentos el caso de Luis Emilio Batallán, que recurrió contra su jubilación forzosa, está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo desde hace un año y medio. Él parece tener claro que el Supremo fallará a su favor, como ya pasó en un caso de Valencia y Aragón. "Yo confío plenamente en la justicia de España", responde seguro el cantautor al preguntarle por esta cuestión.