El PSOE alerta del riesgo de insalubridad tras hallar ratas en la escalera del Hospital

"Onte foi diante do Hospital Provincial. Isto xa non solo é un asco e unha deixadez, senón un problema de salubridade. Isto non pode continuar así. Alguén debe asumir as súas responsabilidades ou dimitir". Estas eran las declaraciones de Tino Fernández, portavoz municipal del PSOE, tras saber de la aparición de una rata en las escaleras de acceso al Hospital Provincial.

Para intentar acabar con este problema los socialistas exigirán que este asunto se trate en la próxima comisión informativa en la que comparezca el concejal responsable.

Los socialistas ya advirtieron en otras ocasiones de la presencia de roedores en otros puntos de la ciudad como el recinto Feiral, Loureiro Crespo, Campolongo, el Río dos Gafos, Fontesanta o Mollabao. "E agora tamén nas escaleiras de entrada ao Hospital", se lamenta el Portavoz del PSOE.

Ante esta situación, los socialistas afirman que "xa non se pode dicir que sexan casos illados. Esto merece unha solución inmediata pero tamén unha explicación" . Unas explicaciones que no llegan y que los socialistas pasan de pedir a exigir.

El Grupo Municipal del PSOE también añade que entienden que "desde o goberno hai unha permisividade absoluta coa concesionaria da recollida de lixo e responsable das campañas de desratización".

Para ellos es algo "notorio" la posibilidad de mejora en la limpieza de la ciudad y aseguran que los servicios no se están llevando a cabo como deberían.

Por todo esto acusan al Concello, ya que según ellos "non está a facer nada, nin a tomar medidas nin esixir a mellora dun servicio que nos custa mais de 6 millóns de euros ao ano a todos os veciños e veciñas".

Los socialistas aseguran que la situación en el rural es "aínda máis deplorable" y que en las visitas a cualquier parroquia o barrio las principales quejas versan sobre la recogida de basura, el estado de los contenedores y la presencia de roedores.

El portavoz acabó sugiriendo que "o alcalde faría ben en programar unha visita aos barrios. Ao mellor non lle dan un premio pero seguro que se da un baño de realidade".

Compostaje como alternativa

Ante esta situación, el gobierno municipal lleva años proponiendo el compostaje como principal alternativa a la recogida tradicional de basura.

Pero los socialsitas aseguran que la implantación de esta iniciativa es "anecdótica" y que "o 95% do lixo se sigue recollendo do mesmo xeito de sempre".

Viendo los datos, Tino Fernández asegura que "algo está pasando para que a compostaxe non avance e a recollida ordinaria sexa tan deficiente".