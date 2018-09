Presentan 8.900 firmas para exigir una sede permanente para el Museo do Mar

La asociación Museo do Mar de Marín y la concejala de no adscrita Pilar Blanco presentaron ayer en el Registro del Concello 8.900 firmas para exigir al Gobierno local una sede permanente que albergue los numerosos y voluminosos fondos que posee esta entidad.

Por el momento, y de forma provisional, ocupan un local cedido por Abanca, del que tienen que asumir los gastos corrientes, como luz o agua. Lo hacen con las aportaciones de las más de 2.000 personas que ya han pasado por estas instalaciones para disfrutar de las colecciones que allí se exponen.

Pero esta situación es insostenible. Así lo asegura el presidente de este colectivo, José Antonio Pérez Santiago, que solicita la firma de un convenio con el Concello de Marín por el que se garantice que la administración local asume los gastos básicos.

Ambas peticiones, la firma del convenio y la gestión para lograr un local permanente, aparecen recogidas en el texto de una moción que la edil no adscrita defenderá en la próxima sesión plenaria.

"Estamos moi en precario agora. Abanca deixounos un local, moi céntrico, que lle quedou libre pero tengo á venta ou ao aluguer; no momento en que apareza alguén interesado nese baixo nós temos que marchar, e que facemos?". Pérez Santiago no quiere esperar a ese momento y pretende que a las buenas palabras de la alcaldesa se sume algún hecho. "Ela veu á nosa inauguración, hai máis dun ano e xa lle falamos do tema. Di que Marín non ten locais". Sin embargo, el presidente de la asociación Museo do Mar está en desacuerdo. "Ela terá que negociar co Porto de Marín ou con algún armador que agora teña os edificios en desuso para acordar unha cesión para albergar o museo, pero esto non pode seguir así".

María Ramallo les explicó también en aquel momento que un futuro museo "ten que ter primeiro unhas pezas catalogadas por especialistas, un conserxe e vixiantes de seguridade que neste momento faise imposible de dotar", pero se compromete a seguir trabajando "para nun futuro poder contar cun espazo".

Las firmas, conseguidas a través de diferentes iniciativas promovidas por este colectivo de personas amantes de mar, pretenden demostar al Gobierno local de Marín la implicación social que existe en torno a esta iniciativa.

"Queremos que ela se comprometa con nós igual que o fai con outros colectivos que hai en Marín". Y están dispuestos a continuar su lucha hasta conseguirlo.

Otros municipios costeros tienen su museo y Marín no quiere ser menos. En su pequeño local exponen ya la colección de un conocido biólogo que les ha cedido importantes piezas, entre restos de animales marinos y diferentes aparejos que hablan de la evolución de las artes de pesca en un puerto que ha conocido mejores épocas.

A ello se suman los fondos cedidos por los propios marineros y sus familias, colecciones particulares que enriquecen un legado colectivo para el que quieren garantizar un futuro. Y para lograrlo necesitan despertar la sensibilidad de la administración local.