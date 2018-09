Las obras de reforma del puente de A Barca estarán concluidas antes de que acabe el año. Así lo confirmó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que supervisaron el inicio de unos trabajos en los que la administración autonómica está invirtiendo 1,2 millones de euros.

Las obras se desarrollan según el calendario previsto inicialmente. La empresa adjudicataria está desmontando la marquesina, cuyos trabajos se iniciaron la semana pasada, y al tiempo se está montando el andamiaje en el arco del puente, comenzando por la orilla de Pontevedra, un montaje que durará alrededor de dos semanas.

Mientras tanto, se mantienen abiertos a la circulación los dos carriles ya que el plan de tráfico diseñado por la Xunta prevé que todos los cortes, salvo alguna excepción, se realicen en horario nocturno para evitar posibles atascos en la ciudad, motivo por el que el inicio de los trabajos se pospuso hasta pasadas las fiestas de A Peregrina.

Los trabajos en marcha supondrán, por un lado la mejora y conservación del propio puente para incrementar su vida útil y, por otro, la renovación de la marquesina que protege las aceras, para lo cual se está construyendo la nueva estructura de madera, con un tratamiento protector especialmente diseñado para evitar la acumulación del agua y con cubierta de aluminio para evitar un rápido deterioro y garantizar una mayor resistencia.

Los trabajos de conservación y renovación de la marquesina se verán completados con la instalación de nueva iluminación, con proyectores led en puente y carretera, de mayor eficiencia energética, y que permitirán poner en valor el puente al mejorar su estética y resaltar la estructura.

"Trátase dunha reforma de selo galego, xa que o deseño foi feito aquí e os materiais para a súa execución tamén son galegos", insistió Ethel Vázquez, que recordó que la actuación que está llevando a cabo la Xunta obedece a una inspección realizada en su momento con drones, que arrojó como resultado la existencia de fisuras y defectos superficiales, descartándose daños estructurales. "Decidimos entón tomar as medidas preventivas que agora se están a executar, con limpeza de humidades, canalización de augas e selado de fisuras. Estamos ante unha obra de mantemento como as moitas que fai a Xunta nas infraestruturas da súa competencia. Esto aumentará a vida útil da ponte", aseguró Ethel Vázquez.

Al acto también asistieron el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y los alcaldes de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y Poio, Luciano Sobral, quien recordó a la Xunta que desde la década de los 90 la pasarela no había recibido inversión alguna, lo que justifica el avanzado estado de deterioro que presenta.

Más escéptico todavía fue el alcalde de Pontevedra, quien se mostró satisfecho porque se resuelvan los problemas de seguridad que presenta el puente, pero dejó claro que "nós non tivemos ocasión de opinar sobre o que se iba a facer nin de como iba a quedar".

Ethel Vázquez aprovechó su presencia en Pontevedra para dejar constancia del interés de la Xunta en la ejecución de la Variante de Alba. "Trátase dunha actuación prioritaria para o Goberno galego, como ben coñece o Concello, e que precisa do necesario acordo do Ministerio de Fomento, tendo xa a Xunta firmado o contrato para a redacción do proxecto".

La conselleira anunció también el avance en otras actuaciones en las que su departamento está trabajando para la mejora de la seguridad viaria en Pontevedra como, por ejemplo, la senda Covelo-Raxó, cuyas obras se iniciarán "de forma inminente".