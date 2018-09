Las obras de reforma del puente de A Barca estarán concluidas antes de que acabe el año

El Plan Integral de Saneamiento de la Ría de Pontevedra continuará siendo la asignatura pendiente de la Xunta en Pontevedra. A Alfonso Rueda le resultó ayer imposible concretar fechas o actuaciones y se limitó a solicitar la implicación de toda las administraciones, especialmente de las municipales "que son as que teñen competencias" en esta materia. "Confío en que se siga mantendo o acordo que tiñamos e entre todos, sobre todo co apoio das institucións europeas que son fundamentais para manter as nosas rías en bo estado".

El vicepresidente de la Xunta se refirió también al Ministerio de Fomento, con competencias en Costas, para que determine las actuaciones que podrían realizarse. "Si fora un proceso sinxelo estaría feito xa".

Las inversiones necesarias para garantizar el saneamiento de la ría, con la construcción de alguna nueva depuradora y la ampliación de otras, dificulta la ejecución del Plan de Saneamiento, en el que confradías y concellos afectados mantienen posturas discrepantes con la administración autonómica.

Y es que los altos índices de contaminación en la ría afectan directamente al sector marisquero, que con frecuencia padecen las consecuencias de no poder desarrollar su actividad con normalidad, redundando esto tanto en los ingresos de los profesionales del mar como en la imagen de los productos gallegos.