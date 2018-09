Cubela reitera la necesidad de comarcalizar las emergencias tras un incendio en Valongo

El presidente municipal de Cerdedo- Cotobade, Jorge Cubela, reiteró ayer su petición de que se proceda a la inmediata comarcalización de los servicios de emergencias en la comarca de Pontevedra. Lo hizo después de comprobar en una nueva ocasión la lenta respuesta ofrecida por los equipos de extinción al fuego el viernes al declararse un incendio en una vivienda en reconstrucción en la parroquia cotobadesa de Valongo.

En concreto, se necesitó de la presencia de los bomberos del Salnés, que son los encargados de atender al municipio, que llegaron al lugar en 55 minutos, mientras que el GES de A Estrada, que acudió de apoyo, apareció en la zona a los 65 minutos de decretarse el incendio.

Las declaraciones de Cubela

Esta situación viene del enfrentamiento entre las dos propuestas distintas que defienden la Xunta y la Diputación: La Xunta opta (como defiende Cubela) por una ampliación y comarcalización de los Bomberos de Pontevedra, mientras que Diputación plantea la creación de nuevos parques que atiendan a las zonas más aisladas.

"No es de recibo que un municipio limítrofe con la capital de la provincia tenga que esperar una hora para recibir atención en una incidencia, por lo que exigimos una solución ágil e inmediata a este problema", declaró Cubela, que cree que la situación está clara "con la Xunta apostando por la comarcalización y anunciando su intención de poner dinero y la Diputación de Pontevedra, a pesar de ser la competente en las emergencias de los concellos de menos de 20.000 habitantes, bloqueando la que, sin duda, es la mejor solución para los ciudadanos".

"El pasotismo y la dejadez del bipartito que rige la Diputación de Pontevedra por los concellos rurales y del interior es tan grande que no salgo de mi asombro por no decir algo más fuerte", lamentó Cubela, que recordó que las diputaciones de A Coruña, Lugo y Ourense y la Fegamp les vale la comarcalización por lo que "no se entiende la manía de Carmela Silva en quedarse sola en este asunto excepto en su insistencia acomplejada por confrontar a la Xunta".

"Se trata de la medida más barata, inmediata y eficaz para atender a la comarca, ya que se ahorraría bastante dinero y además estaría operativa en un plazo muy corto de tiempo y si la sigue retrasando va a ocurrir una desgracia", indicó Cubela, que exigió a la presidenta de la Diputación que asuma sus competencias: "La Ley de Emergencias aprobada por la Xunta del bipartito establece claramente que, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, las emergencias son competencia de las diputaciones provinciales, por lo que queremos que asuma lo que le toca. tiene una responsabilidad legal con nosotros", añadió.