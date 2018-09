Un colectivo con 250 asociados y voluntarios

La asociación Amigos do Museo cuenta con 250 asociados que de forma voluntaria y altruista se encarga de mantener abiertas las puertas de su sede provisional. De jueves a domingo, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas aquel que lo desee puede acercarse hasta la plaza 8 de Marzo y disfrutar de las joyas que alberga este museo espontáneo.

Han abierto las puertas a unas 2.000 personas desde el mes de abril del pasado año. Y eso les anima a seguir. El interés y los elogios que reciben de quienes les conocen les convencen de que Marín merece tener un Museo do Mar permanente, en el que se dé cabida a todos aquellos enseres que todavía se encuentran en domicilios particulares.

"Moitas persoas dinnos que teñen na casa aparellos e cousas que foron encontrando e que conservan por seren curiosas. Pero que se quixeran desprender delas e precisan dun lugar ao que levalas". Para Pérez Santiago no hay ninguna duda. Ese lugar tiene que ser la sede permanente del Museo do Mar, un lugar donde donde también quiere llevar las muchas máquetas que tiene hechas. "Eu e moitos outros mariñeiros. Telas todas recollidas axudaría a que se dera continuidade á nosa cultura do mar, porque poderíamos facer actividades cos rapaces e ensinarlles todo o que fixemos nós", explica.

Elaborar nudos marineros, que luego se conviertan en cuadros decorativos es otra de las propuestas que les gustaría materializar si algún día disponen de sede para ello.