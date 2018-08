Luis Emilio Batallán continúa con su huelga de hambre a pesar de los riesgos

El médico Luis Emilio Batallán continua con su huelga de hambre en el Colegio de Médicos de Pontevedra. El también músico lleva desde el lunes protagonizando un encierro con el que protesta por su jubilación forzosa en el año 2013, la lentitud de la Justicia así como contra los recortes que están afectando a la sanidad pública desde entonces. El Colegio le ha facilitado una camilla para mejorar su calidad de descanso, que es lo que más le afecta en estos momentos.

El mismo Batallán, como médico, conoce las consecuencias que puede tener la huelga de hambre, en la que solo bebe agua, y está siendo asesorado y monitorizado por un médico especializado en este tipo de "manifestaciones" que son muy habituales en prisiones. "Dentro de lo malo estoy bastante cuidado, tengo médicos que se preocupan y que, a cada poco, vienen a monitorizarme y ver mis constantes", declara el cantautor.

Actualmente, el músico, afirma que lo que peor lleva es no poder dormir, ya que "ni con el orfidal puedo pegar ojo", algo que, según él, lo está debilitando incluso más que el hambre. Batallán cuenta como cada día que transcurre sus pensamientos giran cada vez más entorno a la comida y la sensación de hambre y debilidad que se apodera de su cuerpo. "Me siento medio "zombie", sin fuerzas y bastante debilitado, como cuando te despiertas de una anestesia, pero cuando tomas una decisión por dignidad humana debes mantenerte", declara con gran seguridad.

Él ha explicado que los momentos más duros para su cuerpo y salud están a punto de venir. "Viernes y sábado serán los días más peligrosos, ya que se pueden producir lesiones irreversibles en el cuerpo como pérdida de músculo o problemas renales". Ante la proximidad de estos "daños irreversibles" que pueden hacer peligrar su salud no tiene claro que decisión tomar. "Es un debate muy importante y algo que hay que meditar", añade.

Por otra parte, el cantautor no duda en bromear sobre su ayuno con el fin de hacerlo más liviano. "De vez en cuando algún familiar me llama y me dice que están comiendo algo ligerito, un bistec de ternera con su ensaladita de lechuga y tomate", cuenta con una pícara sonrisa. También agradece la constante presencia de conocidos que lo ayudan a sobrellevar el día pero, una vez más, insiste que cuando peor lo pasa de noche.

En estos momentos el caso de Luis Emilio Batallán está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo desde hace un año y medio. La fase administrativa se inició en julio de 2013 y a partir de ahí se presentó la demanda en el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en septiembre de 2014.