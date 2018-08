El hombre que venció dos veces a la muerte en el mar

La muerte le miró a los ojos dos veces en el mar, pero él le ganó la partida. José López Méndez nació en Combarro, donde el agua se fusiona con la piedra. Y esa vinculación no la ha perdido pese a que el destino se ha empeñado en meterle miedo. El marinero poiense, ya retirado, sobrevivió a la explosión de su barco recreativo en julio y algo más de dos años antes, a otra en el atunero en el que trabajaba. Sus únicas cicatrices son físicas: las de unas quemaduras en brazos y tórax de las que prácticamente se ha recuperado. Porque su cabeza y amor por el mar siguen tan bien como si nada hubiese pasado.

Ha estado ante la muerte frente a frente en dos ocasiones. Y en ambas logró salir victorioso. Pero los sustos no amilanan a José López Méndez (Combarro, 1961). Marinero desde los 15 años, este poiense asegura que el amor por "la mar" no se le pasará nunca pese a haber estado a punto de no poder contar sus experiencias en el medio acuático.

José sobrevivió el pasado 7 de julio a la explosión de su velero, que fondeaba en Combarro a escasos metros del pantalán. Pero es que dos años antes, en septiembre de 2015, el marinero fue capaz de resistir durante horas el hundimiento y la combustión del atunero Campolibre Alai en el Océano Índico.

De ambos sucesos guarda el recuerdo y algunas marcas en forma de quemaduras, cada vez menos visibles. Pero no el miedo. "Me lo tomo con humor", expresa López, que explica que los accidentes son "cosas que pasan" y al mar se le debe tener "respeto, pero no miedo".

"No hay nada que asegura que ahora mismo coja el coche y no tenga un siniestro", destaca el poiense como forma de retratar su filosofía de vida. Una vida en la que seguirá teniendo cabida el mar. "Nací en el mar y moriré igual", reconoce López, que habla de dos sucesos trágicos en la biografía de cualquiera con la tranquilidad de quien que cuenta que ayer fue a comprar el pan. "Es que en ninguno estuve excesivamente nervioso", apunta.

A tomarse el último suceso con serenidad quizá le ayudó su anterior experiencia en las islas Seychelles. Le quedaba un mes para poder jubilarse y embarcó en el quizá sería su último viaje profesional como engrasador de barco.

"Yo estaba abajo y me vino un olor muy fuerte a gasoil. Llegué al motor y ya me duchó el combustible, así que eché a correr al control para avisar y que quitasen máquina. Pero ya no me dio tiempo. Se generó una explosión y nos quedamos sin luz. Yo solo veía llamas y humo negro. Así que dije: aquí hay que correr. Fui a gatas hasta el parque de pesca, la única salida. Llegué y no podía más, pero corrí hasta el puente. Entonces aparecieron los compañeros, cerramos todo y dispararon el CO2 para apagar el fuego. Pero la vía de agua ya estaba hecha. Empezó a entrar el agua y el barco se iba a pique", relata.

Por fortuna, el tamaño de la nave (unos 80 metros) hacía que el hundimiento fuese muy lento. Cuando los rescataron, en plena madrugada cinco horas después, el barco aún estaba en la superficie. Y José no desfallecía: "Con la adrenalina que tenía, apenas me dolían las quemaduras".

Luego llegó a tierra y fue ingresado en un hospital de urgencia porque sus heridas eran graves. "Estuve un mes allí y otro cuando me trajeron para Galicia. Tuve que volver en un avión medicalizado y todo", recuerda.

Durante su período de recuperación, decidió que era el momento de poner punto y final a 42 años de navegación profesional entre el cerco, el arrastre y la pesca de altura. Y se jubiló.

Pero los sustos no iban a desaparecer, ya que el destino le tenía preparado otro suceso relacionado con el mar. Otra vez con un final más que feliz. Porque aquel sábado, no pasó nada comparado con lo que pudo ser. "Tuve suerte de estar yo solo y estar en la parte de abajo. Si llegan a venir mi mujer o mi hijo conmigo, seguramente hubiese pasado algo mucho más grave", recalca.

El marinero señala que la idea de la familia era dormir en el barco. "Ellos se quedaron en tierra y yo fui en barca a por el barco, para acercarlo al pantalán. Entré, bajé por la escotilla y cuando encendí el mechero para poder ver algo, todo saltó por los aires", explica.

José se quedó en el sitio, justo en el casco, mientras la parte de arriba se destruyó con una explosión originada por una fuga de gas. "No me asusté. Simplemente me pregunté qué había pasado. Cuando fui consciente, lo único que hice fue quedarme esperando a que me rescatasen. Mi mujer gritaba desde el pantalán y yo le decía que estuviese tranquila, que estaba bien", apunta.

Una vez en tierra, mientras todo el mundo estaba todavía con el miedo en el cuerpo, él pidió "un pitillo". "Recuerdo que se me caía algo de piel por las quemaduras en los brazos (de segundo y tercer grado), pero estaba tranquilo. Eso sí, una vez me llevaron al hospital, me sedaron y ya no me acuerdo de nada. Luego me indujeron el coma", analiza.

De esos percances José conserva unas quemaduras en brazos y tórax apenas reconocibles, aunque todavía con piel nueva. Perdió su adicción a fumar, después de que se lo recomendasen los médicos. Pero lo que no ha perdido es su amor por el mar. "Te trae disgustos, pero también alegrías. Quiero comprar otro barco y seguir navegando", resuelve.