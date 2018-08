Vecinos de Santa Clara anuncian una reunión

La Asociación de Veciños Río Lérez anunció ayer que se está organizando "para hacer un frente común" de cara al campeonato mundial de triatlón que evite "el secuestro de una parte de la ciudad y alrededores". Celebrarán una reunión próximamente a la que invitan a participar a todos los afectados.

Para el secretario en funciones del colectivo vecinal, José Luis Vidal Laíño, "las declaraciones de Carme da Silva", en las que anunció que el Concello estudiará medidas para minimizar los efectos de la prueba deportiva sobre la ciudadanía, "no son creíbles". "No nos vale la propuesta de los aparcamientos de carga y descarga, porque son muy pocos y no llegaría para tantos vecinos afectados. Además, puedes encontrar con que los aparcamientos ya estén ocupados por otros usuarios no afectados", se lamentan.

En este sentido, reiteran su deseo de que el Concello les facilite bonos para estacionar en parkings privados cercanos a sus casas. "No nos parece descabellado, porque muchos aparcamientos son concesiones del Concello", señalan. Además, piden vías de servicios a los garajes comunitarios.

"Pedimos al gobierno municipal, cordura y que gobierne para todos y con equidad y busque soluciones para el mundial de triatlón porque se puede encontrar con sorpresas desagradables que todos queremos evitar", concluye Vidal Laíño.