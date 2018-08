La Subdelegada ve "conveniente" la instalación de un "Punto Lila" en la Feira Franca

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, estimó esta mañana como "conveniente" la instalación de uno de los conocidos como "Puntos Lilas" en todas aquellas fiestas multitudinarias que se celebren en la provincia y tal es el caso de la Feira Franca que comenzará mañana en Pontevedra. Un "Punto Lila" que el Concello de Pontevedra ha estimado que no es preciso instalar en esta celebración multitudinaria. El objetivo de estos puntos morados es poder ofrecer asistencia a cualquier mujer víctima de cualquier tipo de agresión sexual o de cualquier otra índole, así como ante cualquier abuso o acoso.



La Subdelegada del Gobierno considera que aunque no es "necesario", sí considera "conveniente" contar con este tipo de servicios de asistencia dado que "sirven para visibilizar realmente a cuestión da violencia de xénero", por lo que cree que "sería bueno" que estuviese también en la Feira Franca de Pontevedra. También manifestó que le hubiera gustado que se hubiera celebrado una junta local de seguridad para abordar la celebración de este evento. Insistió en que en otros ayuntamientos pequeños estos puntos de asistencia se pusieron "y funcionaron". Desde el gobierno local se hizo una llamada a que las mujeres que sufran algún episodio de este tipo no duden en avisar a las fuerzas de seguridad, tanto Policía Local como Nacional.

En cualquier caso, Larriba explicó que se trata de una competencia del Concello y que Pontevedra es ya una ciudad importante con un cuerpo de la Policía Local "sólido y muy profesional". También explicó que habrá un dispositivo de refuerzo por parte de la Policía Nacional. El comisario provincial, Manuel Bouzas, especificó que el dispositivo especial para la Feira Franca estará compuesto por una treintena de Policías Nacionales para estos dos días de celebración que comienzan mañana.

Larriba reconoció un aumento de las denuncias de este tipo de agresión o abuso sexual en celebraciones con grandes aglomeraciones de personas y en las que a veces también está presente el alcohol y otras sustancias, algo que "puede repercutir negativamente". En cualquier caso, cree que este aumento de las denuncias implica que "las políticas de prevención y concienciación están funcionando" y que cada vez hay más mujeres que dan a conocer su situación, así como personas del entorno.

En cualquier caso, la subdelegada insistió en que "el mensaje que debe quedar claro es que las mujeres no están solas y que cuentan con todo el apoyo de las administraciones, tanto estatal, como autonómica y local".



Por su parte, el gobierno local de Pontevedra instó a todas las mujeres que puedan sufrir algún tipo de acoso o ser víctimas de violencia machista durante la celebración de la Feira Franca este fin de semana a acudir a los puntos de seguridad genéricos habilitados en el Teatro Principal y la casa consistorial. Asimismo, recuerda que se debe llamar de inmediato a la Policía Local o la Nacional.

"Sabemos que la Feira Franca está llena de gente y es la propia ciudadanía la que actúa de agentes porque apenas hay espacios desiertos. Esto no quiere decir que la Policía no se encuentre desplegada", subrayó ayer la concelleira responsable del área de Muller, Carmen Fouces.

De este modo, el gobierno local descartaba la propuesta del PP de instalar un "punto lila" en la fiestamedieval con personal especializado en violencia machista. "Estamos dispuestos a recoger todas las propuestas de formaciones políticas y organizaciones sociales, pero en la Feira Franca ya hay un dispositivo de seguridad muy fuerte", recordó Fouces.