La reforma de la lonja de Campelo y construir la depuradora, promesa del PP a las cofradías

El presidente del PP de Poio, Ángel Moldes, y los patrones mayores de las cofradías de fondo de la ría de Pontevedra se reunieron ayer en la sede local del partido para conocer las necesidades del sector.

En esta reunión estuvieron presentes María del Carmen Vázquez, patrona de San Andrés de Lourizán, Iago Tomé, patrón de San Gregorio de Raxó y César Rodríguez, patrón de San Telmo de Pontevedra.

Este encuentro sirvió para que el presidente del PP de Poio escuchase las opiniones y aportaciones de los directivos de las cofradías sobre la situación y las necesidades que tiene el sector. De esta forma podrá incluirlas en su programa de cara a las próximas elecciones.

Sobre la gestión del bipartito, el popular sentenció que "pese a ser a única administración con competencias para poner una ubicación para a depuradora, prefire abandonar o sector, facer deixación das súas competencias".

En contraste con esto, Moldes destacó la "actuación responsable e comprometida das administracións gobernadas polo PP" y que "durante a súa última lexislatura, a Xunta cumpriu os seus compromisos co mar".

Propuestas por parte del PP

El popular aprovechó esta reunión para presentar sus lineas principales y sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Las dos principales serán la reforma de la lonja de Campelo y la construcción de la depuradora.

Con respecto a la primera de ellas, Moldes recordó que esta lonja es actualmente una de las más importantes de la ría en recaudación, superando los 3.800.000 euros en lo que va de año, lo que representa un 40% de la recaudación total de las lonjas de la ría.

Ante estos datos, el PP de Poio ve "xusta e prioritaria" una ampliación y reforma de la lonja de Campelo que permita mayor capacidad y modernización de las instalaciones.

Además, Moldes añadió que, en caso de salir vencedor en las elecciones de 2019, se pondrá a trabajar "inmediatamente" en este proyecto.

La otra propuesta del PP de Poio es la de la construcción de la depuradora, la que dicen que es "a demanda máis urxente do sector do mar en Poio, pese á negativa do actual bipartito a facer fronte ás súas competencias e poñerlle solución".

Moldes recordó que el municipio "non pode pasar un minuto máis sen depuradora", ya que cree que los principales problemas económicos, sociales y medioambientales de Poio son creados por la falta de esta instalación en el municipio.

Además, el presidente popular tachó al alcalde, Luciano Sobral, de "principal inimigo da xente do mar de Poio" al negarse a construir la depuradora durante los años que lleva de legislatura.

En caso de llegar a la alcaldía, Moldes confirmó que su principal compromiso será empezar los trabajos para buscar una ubicación y empezar la construcción cuanto antes.

Además, el popular recordó que la Xunta ya destinó seis millones de euros para esta infraestructura en los presupuestos de 2018. Ante esta situación, Moldes sentenció que la actuación del alcalde es "unha labazada aos centos de familias de Poio que viven do mar".