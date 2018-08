Los "zamoranos" piden protección policial en el mercadillo por temor a los Morones

Un grupo de vendedores ambulantes con puesto en el mercadillo de Marín, representados por el letrado Alfredo Iglesias Santos, ha presentado un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra solicitando presencia policial todos los jueves en las calles que acogen el mercadillo para poder desarrollar libremente su actividad comercial.

Y es que el sorteo de puestos realizado en el Concello de Marín el pasado mes de junio ha permitido la entrada en el municipio del clan de Los Morones, lo que supone una seria amenaza para los ambulantes denominados "zamoranos", que quieren que la "normalidad" esté garantiza con la presencia de agentes policiales en las calles marinenses.

Los problemas entre ambos grupos se remontan al año 2015, momento en el que la Fiscalía investiga, tras una pelea en Cangas, una posible organización criminal dedicada a la extorsión a un grupo de vendedores ambulantes.

Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Cangas, de febrero de 2018, que condena a cárcel a varios miembros del clan de Los Morones, establece además la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de varios testigos protegidos, claves en la resolución de la trama. La sentencia sitúa esta distancia con respecto a la persona física, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por él, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio, directo o indirecto, por un tiempo de tres años.

En el escrito remitido por Alfredo Iglesias a la Subdelegación del Gobierno informan también que durante las últimas semanas sus clientes han decidido no acudir al mercadillo de Marín, al no estar garantizada su integridad.

"Me veo en la obligación de solicitar formalmente protección y seguridad policial para mis clientes, pero estoy convencido de que están en grave riesgo. Tienen derecho a desarrollar su actividad en todos los mercadillos en los que estén autorizados sin temor y desasosiego a ser importunados, amenazados o coaccionados". Alfredo Iglesias confía en que la respuesta de la Subdelegación no se demore, ya que no acudir de forma reiterada al mercadillo puede suponer para los ambulantes la pérdida de su puesto.

Para el abogado de este colectivo está claro que los derechos de sus representados fueron vulnerados en el mismo acto del sorteo de los puestos. "De lo que pasó allí quedó constancia en el atestado que hizo la Policía Nacional".

Los agentes que acudieron al Concello de Marín aquella jornada del pasado 14 de junio, requeridos por la Policía Local, dejaron constancia de que a las 11.45 horas estaban concentradas a la puerta del Concello alrededor de 100 personas, "momento en le que se produce un tumulto entre dos grupos, en principio sin incidentes".

Alfredo Iglesias está convencido de que esa presencia exterior de los ambulantes pretendía ser disuasoria, e impedir el acceso al Concello de quienes optaban a conseguir uno de los puestos que se subastaban. Era necesario estar presente para ello.

Y esa conjetura tiene también reflejo en el atestado de la Policía Nacional, en el que reflejan que a su llegada comprobaron como "un grupo de alrededor de treinta personas abandonaba el lugar en dirección a la calle Concepción Arenal".

Los agentes identifican a algunos de ellos y les refieren que "tenían intención de asistir al evento que tenía lugar en el Ayuntamiento, en relación al sorteo de distintos puestos de venta en el mercadillo, pero dado que al mismo acude un grupo de personas con el que habían tenido problemas con anterioridad, deciden abandonar el lugar con el fin de evitar cualquier tipo de confrontación".

El mismo atestado, que fue remitido al juzgado número tres de Cangas, recoge también que consultadas las bases de datos comprueban la vigencia de la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a los 500 metros de algunas de las personas que sí acudieron al sorteo con respecto a los que se fueron.

"Lo que está ocurriendo aquí es muy grave", advierte el letrado. "A mis representados no se les permitió entrar al sorteo, impidiéndoles optar a un puesto de venta que para ellos supone una garantía de trabajo y de ingresos".

Alfredo Iglesias considera además que los agravios continúan en la actualidad, "porque nadie se está preocupando por la seguridad de estas personas. Para garantizarla han dejado de ir a trabajar a Marín, pero es que ocho ausencias continuadas sin justificar pueden suponer la pérdida de la plaza".

El abogado, que tiene ya previstas diferentes acciones administratativas y judiciales, considera que es necesario restituir el error y garantizar los derechos de todos los ambulantes antes de que el mercadillo de Marín se convierta en un polvorín.