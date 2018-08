El triatlón

La única opinión cierta y unánime que ha suscitado en esta ciudad la pasada celebración del Campeonato de España de Triatlón de larga distancia ha sido el trastorno general que ha causado a unos y a otros, tanto en su vida personal como en su trabajo profesional, por razones muy diversas.

A partir de esa coincidencia general, el asunto se bifurca entre la indignación de los afectados y el encanto de los beneficiados, o sea comercio frente a hostelería, respectivamente, con el vecindario a medio camino según su lugar de residencia, dentro o fuera de las zonas restringidas.

La teniente de alcalde Carmen da Silva, que ha tomado la medida al oficio de munícipe a base de echarle horas y más horas en las sucesivas corporaciones del alcalde Lores, no ha hecho otra cosa para afrontar esta patata caliente que no hiciera antes: repasar el libro de estilo del gobierno municipal del BNG y aplicar el mandamiento correspondiente.

En el caso del triatlón, tocaba acallar enseguida la controversia suscitada y reducirla a una mera cuestión técnica que deben analizar y resolver los expertos responsables, admitir con la boca pequeña y siempre a posteriori, que hay cosas que pueden corregirse cuando ya no tienen remedio, y resaltar con una sonrisa bien grande el éxito obtenido una vez más como ciudad ideal para eventos deportivos, que constituye su último gran descubrimiento. El BNG luce ahora el deporte en su ADN, que queda muy bien.

La concejala siempre pide comprensión y luego responde con denegación. No a todo lo que no sea su criterio infalible. Y casi nadie se atreve a rechistar lo más mínimo a Carmen da Silva, como antes ocurría con Cesáreo Mosquera.

Entre festejos, eventos y demás saraos made in BNG de Pontevedra -no confundir la marca-, muchos ciudadanos y comerciantes están hartos de pagar el pato siempre los mismos, ya sea por las acotaciones que afectan a sus desplazamientos, ya sea por las dificultades de acceso a sus negocios. Es decir, que los perjuicios caen una vez tras otra del mismo lado y otro tanto ocurre con los beneficios, sin buscarse el equilibrio necesario. El hoy por ti, mañana por mí, no se aplica y ahí está precisamente el meollo de la cuestión.